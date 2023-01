Ей было всего 45 лет. Причиной смерти стал рак, который у знаменитости обнаружили три года назад.

30 января стало известно, что из жизни ушла актриса Энни Вершинг, которая известна многим по сериалу "Сверхъестественное" и фильму "Брюс Всемогущий". Также она озвучила и записала движения для героини Тесс в оригинальной игре The Last of Us. Ей было всего 45 лет. Об этом сообщает издание Deadline.

Как известно, с 2020 года Вершинг боролась с раком. Несмотря на серьезный диагноз, она продолжала сниматься. О трагедии сообщил муж и коллега Энни, актер Стивен Фулл.

"Сегодня в душе нашей семьи образовалась огромная дыра. Но Энни оставила нам инструменты для того, чтобы заполнить ее. Она находила чудо в самых обычных моментах. Ей не нужна была музыка, чтобы танцевать. Она научила нас не ждать, пока приключение найдет тебя", - написал Фулл.

Видео дня

Свои соболезнования по поводу смерти Энни Вершинг озвучил Нил Дракман - гейм-директор студии Naughty Dog, разработавший The Last of Us.

"Только что узнал, что умерла моя дорогая подруга Энни Вершинг. Мы потеряли прекрасного артиста и человека. Мое сердце разбито. Всеми мыслями вместе с ее близкими", - написал он в Twitter.

Энни Вершинг: краткая биография

Родилась 1977 года в США. В 1999 году окончила Университет Милликина. Широкую известность Вершинг принесла роль агента ФБР в сериале "24 часа" (7 и 8 сезоны). Также ее можно увидеть в эпизодах популярных сериалов "Зачарованные", "Сверхъестественное", "Касл", "Новичок" и других.

Вас также могут заинтересовать новости: