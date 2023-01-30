Лиза Лоринг скончалась в возрасте 64 лет.

Умерла актриса Лиза Лоринг, которая первой сыграла Уэнздей Адамс в сериале 60-х. Женщине было 64 года. Об этом сообщает Deadline.

Известно, что несколько дней назад Лоринг перенесла инсульт, и все эти дни находилась на аппарате искусственного жизнеобеспечения. Как сообщила журналистам ее близкая подруга Лор Джейкобсон, Лиза была отключена от аппарата.

"Четыре дня назад Лиза перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким кровяным давлением. Она была подключена к аппарату жизнеобеспечения в течение трех дней. Ее семья приняла трудное решение отключить аппарат, и прошлой ночью она скончалась", - сказала Джейкобсон.

Видео дня

Чем известна Лиза Лоринг

Ее самой знаковой ролью считается Уэнздей Адамс в сериале "Семейка Аддамс" в сериале 60-х. В 1977 году Лиза Лоринг снова сыграла Уэнздей в фильме "Хэллоуин с новой семейкой Аддамс".

Ходят слухи, что культовый танец Дженны Ортеги в сериале "Уэнздей" 2022 года был частично основан на сцене с Лизой Лоринг.

Напомним, как в реальной жизни выглядит Уэнздей Аддамс.

Вас также могут заинтересовать новости: