Долгое время актер не злоупотреблял, но снова вернулся к привычке ради роли в театре.

Голливудский актер Джордж Клуни, известный по ролям в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена", "Бэтмен", "Билет в рай", рассказал о своей плохой привычке, которая может его убить. Много лет американский артист и режиссер, фонд которого ранее признали "нежелательным" в РФ, курит.

В интервью для издания New York Times знаменитость признался, что он смог отказаться от дурной привычки, но снова вернулся к ней ради подготовки к своей новой роли. Речь идет о театральной роли в спектакле "Доброй ночи и удачи", который является адаптацией фильма актера 2005 года. Клуни должен перевоплотиться в журналиста Эдварда Р. Марроу, который является заядлым курильщиком.

Следовательно, кинозвезда снова начал курить. Он скрывает плохую привычку от своих детей и выходит на улицу, чтобы его никто не видел. Восемь членов семьи Клуни умерли из-за курения, но даже несмотря на это сам артист продолжает курить.

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По его словам, он планирует вскоре перейти на травяные сигареты, чтобы уменьшить влияние табака на организм. Сделает он это, когда начнет выступать со спектаклем в марте этого года.

Знаменитость рассказал, что восемь его дядей и теть болели раком легких, из-за чего их жизнь оборвалась. Среди них, в частности, известная певица и актриса Розмари Клуни. А вот его отец Ник Клуни никогда не курил и сейчас полностью здоров.

"Восемь дядей и теть умерли от рака легких - это большая беда. Мой папа единственный, кто не курил, и ему 91", - поделился звезда Голливуда.

Ранее в ленте "Доброй ночи и удачи", где много сцен с курящими героями, артист сталкивался с критикой из-за этого. Однако он отстаивал их историческую достоверность.

"Я ответил: "Ну, они все умерли от рака легких - вы не можете не делать то, что является фактической правдой", - говорил актер.

Напомним, ранее умер режиссер сериала "Твин Пикс" Дэвид Линч. Причиной смерти знаменитости стала эмфизема. Это хроническое заболевание легких, вызванное курением. Линч курил почти всю свою жизнь, с 8 лет.

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