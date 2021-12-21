Иван Дорн заявил, что он украинский артист и распространяет культуру Украины за границей.

Украинский певец Иван Дорн, активно гастролирующий в РФ, заявил, что не относит себя к политике, а музыка для него "больше чем политика".

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала "Скажи Гордеевой".

"Музыка - больше, чем политика, искусство - больше, чем политика. Они не имеют границ. Я сам являюсь осознанно украинским исполнителем, который расширяет культуру этой страны. И все. Я это делаю с чувством, с ответственностью. Это главная моя миссия. Если искать во мне что-то политическое, то вот мое задание - расширять украинскую культуру, распространять ее везде, где только можно. Это моя позиция. Моя страна должна знать, те, кто имеют ко мне какие-то претензии, что я в первую очередь являюсь украинским артистом за границей. И говорю об этом и мне не кажется, что распространение украинской культуры, которой я пропитан и насыщен, и которую я несу, хочешь или не хочешь, вызывает у других стран агрессию к моей стране. Я не считаю, что посредством моих выступлений за границей, это вызывает агрессию в моей стране. Конечно, многим это может не нравится, но моя позиция именно такая", - заявил Дорн.

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На фразу ведущей, что у Дорна нет украинских корней, артист ответил коротко: "Я украинец и все!"

"Это не вопрос кровей и даже не ДНК, не генетических каких-то историй. А этники, которой ты насыщаешься, культурой, менталитет - все это приобретаешь здесь и становишься украинцем", - аргументировал Дорн.

Певец признал, что украинский язык ему не родной, но он его обожает.

"Так случилось, что в городе, в котором я вырос - Славутиче (Киевская область), там в основном все говорили по-русски. У меня украинский язык вообще начался в 5 классе. Тогда я не придавал этому значения. Образовалась такая атмосфера русскоязычности Славутича. Школа у меня была русскоязычной, была русская литература, русский язык. Сейчас этого невозможно представить в нашей стране. Такого давно уже нет. Но тогда было так. И просто потому, что я рос в такой русскоязычной оболочке, получилось что это не мой родной язык, хотя я вырос в Украине. Раньше было очень сложно услышать украинский язык на улице. Теперь он везде", - объяснил Дорн.

"Я обожаю украинский язык. Мне где-то даже совестно за то, что я не говорю на нем так часто, не владею им так свободно. И главное, что не пишу на нем свободно. Для меня это самая большая заковырка. Я бы хотел сочинять на украинском языке более прогрессивные тексты. Не могу... Может я и сам себя по этому поводу блочу... Хотя вот сейчас мы сделали трек ("Тебе нема сьогодні" - УНИАН) - там припев мы дописали и текст я к нему написал. И вроде бы в интернете вопросов по поводу текста не было, так что можно посмелее это делать (писать на украинском - УНИАН)", - сказал Дорн.

Напомним, ранее Дорн признался, что не контактировал с российскими спецслужбами. По его словам, он не намерен сотрудничать со спецслужбами нигде.

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