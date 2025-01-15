Она рассказала, как сейчас чувствует себя.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая ранее рассказывала о своей борьбе с раком, сообщила радостную новость. Как пишет издание ВВС, у 43-летней женщины сейчас ремиссия.

Кейт подчеркнула, что все свое внимание теперь сосредоточила на выздоровлении и обратилась ко всем людям, кто имеет подобный диагноз.

"Это облегчение, что сейчас я нахожусь в ремиссии, и я сосредоточена на выздоровлении. Каждый, кому поставили диагноз рак, знает, что нужно время, чтобы привыкнуть к новой реальности. Однако я с нетерпением жду насыщенного года. Спасибо всем за постоянную поддержку", - отметила Кейт.

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Принцесса Уэльская также поблагодарила персонал больницы, в которой проходила курс лечения.

К слову, в марте 2024 года на официальной странице принца и принцессы Уэльских появилось видео. В ролике Кейт рассказала, почему долгое время не появлялась на публике. Оказалось, что после плановой операции в январе на брюшной полости, ей диагностировали рак. Она проходила длительный курс химиотерапии и лишь сейчас рассказала о его положительных результатах.

Напомним, ранее стало известно, что Елена Зеленская публично поддержала онкобольную Кейт Миддлтон.

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