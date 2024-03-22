Принцесса говорит, что сейчас должна сосредоточиться на полном выздоровлении.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сейчас проходит курс лечения от рака. Об этом она сообщила в официальном видеообращении, опубликованном в микроблоге X (ранее Twitter).

"В январе мне сделали серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и на то время считалось, что мое состояние не является раковым. Операция прошла успешно. Однако анализы после операции показали наличие рака. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения", - рассказала она.

Свое исчезновение она объяснила тем, что они с принцем нуждались во времени для того, чтобы поделиться новостью с детьми. Принцесса поблагодарила общественность за поддержку и добавила, что принц был "большим источником утешения и успокоения", когда она смирилась со своим диагнозом.

"Мне нужно было время, чтобы восстановиться после серьезной операции и начать лечение. Но самое главное, нам нужно было время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи так, как им удобно, и заверить их, что со мной все будет в порядке..." - добавила она.

Слухи из-за исчезновения Кейт Миддлтон:

В январе стало известно, что принцессе Уэльской сделали плановую операцию на брюшной полости в лондонской больнице.

10 марта Миддлтон поделилась в сети новым семейным снимком с детьми, в котором пользователи сети заметили признаки фотошопа. После этого вокруг принцессы и принца строили большое количество теорий заговоров.

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