Стало известно, кто получит его деньги.

После внезапной смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри в 2023 году, до сих пор продолжают открываться интересные факты его жизни. Так недавно появилась информация, что мужчина составил завещание еще в 2009 году. Сообщает издание Page Six.

Оказалось, что имущество актера оценивается в миллион долларов. Эту сумму покойный Перри пожелал оставить своим родным. По условиям завещания, деньги должны перейти в фонд "Alvy Singer Living Trust", участниками которого являются его родители Джон Перри и Сюзанна Моррисон, сестра Кейтлин Моррисон и даже его экс-возлюбленная Рэйчел Данн.

Интересно, что вспомнил Мэттью в завещании и о детях. Мужчина написал, что они не имеют права что-то получить от него после его смерти. Однако потомков покойный Перри не имеет.

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Что известно о смерти Мэттью Перри

Известный американский актер Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года. Он был найден мертвым в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе. Мужчине было 54 года. Было много предположений относительно причин остановки жизни Перри. Но позже, по выводам следствия, было установлено, что ишемическая болезнь сердца и действие наркотического вещества привели к его случайной смерти.

Напомним, недавно бывшая девушка Мэттью Перри рассказала о виновных в его смерти.

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