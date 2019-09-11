Известная ведущая полностью разделась и оседлала коня (фото)

На фото можно разглядеть соблазнительные линии фигуры ведущей.

Телеведущая Анфиса Чехова, известная по программе "Секс с Анфисой Чеховой" полностью разделась и устроила фотосессию на лошади.

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Телезвезда опубликовала фото на своей странице в Instagram, на нем она абсолютно голая оседлала коня. Подписала снимок телезвезда длинным стихом и размышлениями о том, можно ли публиковать такой откровенный кадр.

На фото Чехова позировала на коне совершенно голая - она обула только "ковбойские" сапоги, распустила волосы и прильнула к коню всем телом.

"Однажды я выйду замуж, и муж, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото", - написала телеведущая.

Ранее Ани Лорак произвела фурор в сети новым фото, на котором она позирует в роскошном образе рядом со своим российским коллегой Сергеем Лазаревым, с которым ей неоднократно приписывали роман.