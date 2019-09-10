Ани Лорак "засветилась" в объятиях российского певца (фото)

Новое совместное фото Лорак и Лазарева очень понравилось фанатам.

Опальная украинская певица Ани Лорак произвела фурор в сети новым фото, на котором она позирует в роскошном образе рядом со своим российским коллегой Сергеем Лазаревым, с которым ей неоднократно приписывали роман.

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Артистка поделилась ярким снимком на своей странице в Instagram. На нем она предстала в красном клешном комбинезоне с глубоким декольте, почти до талии. Волосы Лорак выпрямлены и аккуратно уложены. Лазарев в кадре появился в стильном брючном костюме.

"Всегда радостно встретить дорогого друга", - написала поп-дива.

"Вы идеальная пара!", "Когда вы уже наконец-то поженитесь?", "Жаль, что вы не пара", - пишут в комментариях под фото Лорак с Лазаревым.

Ранее Ани Лорак нарвалась на волну критики, опубликовав новое фото в Instagram. Так, некоторые фаны считают, что она испортила свою натуральную красоту.