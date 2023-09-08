OKS чувственно перепел песню артистки.

Молодой артист, финалист десятого сезона шоу "Голос країни" OKS перевел на украинский один из главных хитов певицы Тины Кароль "Ноченька". Его нежный тембр и лирическое исполнение пронзили сеть в самое сердце.

Пользователи сети отмечают, что украинская версия песни получила абсолютно новое звучание. А измененный припев, по их словам, вызывает бурю эмоций, особенно у людей, которые верят в неземную любовь.

"Я хотів би втекти, щоб далеко тільки я, тільки ти.

І за руку тебе, в мої сни, заберу назавжди.

Ти залишила слід, по якому попри дощ, попри сніг.

Я за руку тебе, в мої сни, заберу назавжди", - поет OKS.

Премьера новой версии хита состоялась сегодня, 8 сентября. Слушатели уже высказались относительно кавера:

"Я в восторге"

"Это очень красиво"

"Это действительно невероятный перевод с адаптацией"

"Звучит просто огненно"

Напомним, ранее популярный молодой музыкант SHUMEI перевел на украинский язык песню Тины Кароль "Выше облаков", которую наживо исполнил на ее концерте в Киеве.

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