Последняя серия должна появиться 19 ноября.

Телеканал The CW выпустил трейлер последних серий финального сезона сериала «Сверхъестественное».

Читайте такжеЗвезда "Дэдпула" сыграет главную роль в новой комедииРолик опубликован на YouTube-канале The CW Network, в нем главные герои готовятся выполнить свою последнюю миссию.

Как известно, релиз эпизодов отложили в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Премьера 14 серии состоится 8 октября, а финального 20 эпизода сериала – 19 ноября. Выходить новые серии будут каждый четверг

Сериал «Сверхъестественное»: что известно

«Сверхъестественное» – это американский фэнтези-телесериал. Создателем шоу выступил Эрик Крипке.

Премьера состоялась на телеканале The WB еще в 2005 году. Позже он стал частью программы телеканала The CW, который образовался после слияния The WB и UPN.

Сериал рассказывает о двух братьях, которые охотятся за нечистью и расследуют паранормальные явления. Многие из них основаны на городских легендах.

Также вас могут заинтересовать другие новости о кино

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц