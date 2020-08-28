Телеканал The CW выпустил трейлер последних серий финального сезона сериала «Сверхъестественное».
Читайте такжеЗвезда "Дэдпула" сыграет главную роль в новой комедииРолик опубликован на YouTube-канале The CW Network, в нем главные герои готовятся выполнить свою последнюю миссию.
Как известно, релиз эпизодов отложили в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.
Премьера 14 серии состоится 8 октября, а финального 20 эпизода сериала – 19 ноября. Выходить новые серии будут каждый четверг
Сериал «Сверхъестественное»: что известно
«Сверхъестественное» – это американский фэнтези-телесериал. Создателем шоу выступил Эрик Крипке.
Премьера состоялась на телеканале The WB еще в 2005 году. Позже он стал частью программы телеканала The CW, который образовался после слияния The WB и UPN.
Сериал рассказывает о двух братьях, которые охотятся за нечистью и расследуют паранормальные явления. Многие из них основаны на городских легендах.
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