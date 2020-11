Абсолютным лидером у пользователей стала песня Dance Monkey австралийской певицы Tones And I.

Популярный сервис для идентификации услышанной музыки Shazam назвал самые «разыскиваемые» песни за все время своего существования.

Список композиций доступен в Apple Music. Абсолютным лидером у пользователей стала песня Dance Monkey австралийской певицы Tones And I. Хотя эта песня вышла лишь в прошлом году, ее «шазамили» 36,6 миллионов раз.

Второе место занял хит Prayer In C исполнителей Lilly Wood & The Prick и Робина Шульца. Релиз композиции состоялся в 2014 году. Третье место заняла песня Let Her Go от Passenger 2012 года.

В топ-20 также вошли такие исполнители как Avicii, Hozier, Sia и Эд Ширан.

Автор: Дмитрий Захаров