Популярный сервис для идентификации услышанной музыки Shazam назвал самые «разыскиваемые» песни за все время своего существования.
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Список композиций доступен в Apple Music. Абсолютным лидером у пользователей стала песня Dance Monkey австралийской певицы Tones And I. Хотя эта песня вышла лишь в прошлом году, ее «шазамили» 36,6 миллионов раз.
Второе место занял хит Prayer In C исполнителей Lilly Wood & The Prick и Робина Шульца. Релиз композиции состоялся в 2014 году. Третье место заняла песня Let Her Go от Passenger 2012 года.
В топ-20 также вошли такие исполнители как Avicii, Hozier, Sia и Эд Ширан.
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