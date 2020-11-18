Шазам представил новый топ самых популярных песен / фото apple.com

Популярный сервис для идентификации услышанной музыки Shazam назвал самые «разыскиваемые» песни за все время своего существования.

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Список композиций доступен в Apple Music. Абсолютным лидером у пользователей стала песня Dance Monkey австралийской певицы Tones And I. Хотя эта песня вышла лишь в прошлом году, ее «шазамили» 36,6 миллионов раз.  

Второе место занял хит Prayer In C исполнителей Lilly Wood & The Prick и Робина Шульца. Релиз композиции состоялся в 2014 году. Третье место заняла песня Let Her Go от Passenger 2012 года.

В топ-20 также вошли такие исполнители как Avicii, Hozier, Sia и Эд Ширан.

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Автор: Дмитрий Захаров