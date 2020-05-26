Вкусный и питательный завтрак: как приготовить идеальное яйцо пашот

Блюдо представляет собой отварные яйца с нежным белком и жидким желтком внутри.

Яйцо пашот – это очень простой способ приготовления вкусных яиц, который изобрели французы. Варят яйца в горячей воде без скорлупы.

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Приготовленные таким образом яйца выходят с нежным белком и с жидким желтком внутри. Часто они являются составляющей других закусок, в частности бутербродов и салатов. Само собой яйцо, сваренное в этот способ, – замечательный самодостаточный завтрак.

Яйцо пашот на первый взгляд вроде и несложно готовится, однако это блюдо имеет свои секреты. Так, обязательным условием является совсем свежие яйца, иначе белок растечется по посудине. Кроме того, во время приготовления яйца пашот в воду добавляется уксус, который удерживает белок вокруг желтка.

Как правильно готовить яйцо пашот

В небольшой кастрюле следует вскипятить воду, уменьшить огонь до минимального, чтобы не было бурного кипения, и добавить уксус.

Далее готовим яйцо к вливанию, и здесь есть несколько вариантов.

Способ 1. Большой ложкой делаем в кастрюле небольшую воронку. Аккуратно разбиваем яйцо и выливаем его в центр воронки. Продолжаем помешивать воду ложкой, чтобы яйцо не прилипло ко дну кастрюли. Варить яйцо нужно в течение 2-3 минут.

Вынимаем яйцо из воды с помощью шумовки, даем воде стечь или выкладываем яйцо на бумажное полотенце, чтобы вода впиталась.

Способ 2. Согласно совету известной американской кулинарки Джулии Чайлд, перед разбиванием яйцо следует опустить на несколько секунд в слегка кипящую воду. Вынимаем яйцо.

Помешиваем кипящую воду ложкой, чтобы образовалась глубокая водяная воронка, и быстро вливаем в нее разбитое яйцо. Варить его 2-3 минуты. Сразу после извлечения яйца из кастрюли следует положить его в ледяную воду, чтобы смыть уксус и прекратить процесс варки.

Способ 3. Этот метод приготовления яиц пашот простой. Яйцо готовится в обычной пищевой пленке, поэтому белок не растечется по всей кастрюле. Кроме того, такой способ гарантирует, что блюдо получится даже в случае, если яйца не "первой" свежести.

Отрезать прямоугольный кусочек пищевой пленки, выложить его в небольшую глубокую емкость и смазать пленку маслом (можно растительным, оливковым или сливочным). В углубление разбить яйцо.

Собрать концы пленки вместе, завязать узелком или обвязать нитью. В кастрюле вскипятить воду, уменьшить огонь и опустить мешочек с яйцом в воду.

Варить яйцо в пленке 3-4 минуты, в зависимости от желаемой консистенции. Готовое яйцо пашот вынуть из воды, аккуратно снять пищевую пленку.

Блюда с яйцом пашот

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Яйцо пашот можно просто выложить на тост с листиком зеленого салата, ломтиками помидора, огурца, колбасы, бекона или сыра и украсить зеленью.

А еще яйцо пашот можно использовать как соус для приготовления различных салатов или вкусной итальянской пасты.

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