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Вкусный и питательный завтрак: как приготовить идеальное яйцо пашот

08:48, 26 мая 2020
Праздники
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Как приготовить яйца пашот / фото ua.depositphotos.com

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Приготовленные таким образом яйца выходят с нежным белком и с жидким желтком внутри. Часто они являются составляющей других закусок, в частности бутербродов и салатов. Само собой яйцо, сваренное в этот способ, – замечательный самодостаточный завтрак.

Яйцо пашот на первый взгляд вроде и несложно готовится, однако это блюдо имеет свои секреты. Так, обязательным условием является совсем свежие яйца, иначе белок растечется по посудине. Кроме того, во время приготовления яйца пашот в воду добавляется уксус, который удерживает белок вокруг желтка.

Как правильно готовить яйцо пашот

В небольшой кастрюле следует вскипятить воду, уменьшить огонь до минимального, чтобы не было бурного кипения, и добавить уксус.

Далее готовим яйцо к вливанию, и здесь есть несколько вариантов.

Способ 1. Большой ложкой делаем в кастрюле небольшую воронку. Аккуратно разбиваем яйцо и выливаем его в центр воронки. Продолжаем помешивать воду ложкой, чтобы яйцо не прилипло ко дну кастрюли. Варить яйцо нужно в течение 2-3 минут.

Вынимаем яйцо из воды с помощью шумовки, даем воде стечь или выкладываем яйцо на бумажное полотенце, чтобы вода впиталась.

Способы приготовления яйца пашот / фото cdn.sm-news.ru

Способ 2. Согласно совету известной американской кулинарки Джулии Чайлд, перед разбиванием яйцо следует опустить на несколько секунд в слегка кипящую воду. Вынимаем яйцо.

Помешиваем кипящую воду ложкой, чтобы образовалась глубокая водяная воронка, и быстро вливаем в нее разбитое яйцо. Варить его 2-3 минуты. Сразу после извлечения яйца из кастрюли следует положить его в ледяную воду, чтобы смыть уксус и прекратить процесс варки.

Способ 3. Этот метод приготовления яиц пашот простой. Яйцо готовится в обычной пищевой пленке, поэтому белок не растечется по всей кастрюле. Кроме того, такой способ гарантирует, что блюдо получится даже в случае, если яйца не "первой" свежести.

Отрезать прямоугольный кусочек пищевой пленки, выложить его в небольшую глубокую емкость и смазать пленку маслом (можно растительным, оливковым или сливочным). В углубление разбить яйцо.

Собрать концы пленки вместе, завязать узелком или обвязать нитью. В кастрюле вскипятить воду, уменьшить огонь и опустить мешочек с яйцом в воду.

Варить яйцо в пленке 3-4 минуты, в зависимости от желаемой консистенции. Готовое яйцо пашот вынуть из воды, аккуратно снять пищевую пленку.

Блюда с яйцом пашот

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Яйцо пашот можно просто выложить на тост с листиком зеленого салата, ломтиками помидора, огурца, колбасы, бекона или сыра и украсить зеленью.

А еще яйцо пашот можно использовать как соус для приготовления различных салатов или вкусной итальянской пасты.

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