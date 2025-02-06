Какой церковный праздник отмечают 7 февраля по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

7 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Луку Елладского. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 7 февраля (20 февраля по старому стилю) - день памяти преподобного Луки Елладского, греческого святого.

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Лука Елладский (или Лука Стириот) жил в Х веке в Греции. С самой юности он много времени посвящал молитве и помогал людям, а после смерти отца решил стать монахом (ему тогда было 14 лет). Сначала 7 лет жил отшельником в церкви святых бессребреников Космы и Дамиана в Вардусии. Позже - переехал в Коринф, а затем - 10 лет провел в Патрах. Спустя это время вернулся в Яннимаки, где прожил 12 лет.

По преданию, молитва Луки обладала необычайной силой - во время нее он поднимался в воздух. Также за строгую аскезу и великую любовь к людям святой получил от Бога дар провидения и умел исцелять болезни. И к нему начали стекаться люди. Однако сам Лука искал уединения, поэтому в 44 года преподобный стал отшельником - удалился на пустынный остров Ампелон, а затем поселился в горах Геликон. Там он собрал последователей, где построил с ними церковь святой Варвары. После смерти преподобного эта церковь стала началом православного монастыря Осиос.

Похоронен святой в своей келье, над которой позже построили небольшую церковь. Мощи святого Луки мироточили и также исцеляли людей.

Какой церковный праздник 7 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, а также иконы Божией Матери "Утоли мои печали". Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 7 февраля

В народе 7 февраля - праздник Луки. Приметы дня говорят о погоде:

сильный ветер разыгрался - будет хороший урожай яровых;

закат красный - лето будет холодным;

облака синего цвета - к теплой погоде.

Услышать гром вэтот день считается недоброй приметой - говорят, сенокоса не будет.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 7 февраля, как и в любой другой день, не следует ругаться, ссориться, таить обиды, отказывать в помощи и милостыне. Церковь порицает ложь, лень, сквернословие, сплетни, жадность, зависть, месть и отчаяние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: играть свадьбу - день на Луку считается поминальным. Также, согласно поверьям, нельзя надевать зеленое - это принесет неприятности.

Что можно делать 7 февраля

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Луке - просят о здоровье, исцелении от болезней.

На Луку принято поминать умерших и молиться об упокоении душ усопших. Нужно обязательно подать милостыню, говорят: чем больше подашь, тем больше воздастся. В старину полагалось готовить луковый пирог, который раздавали как милостыню и выносили за порог - угостить умерших родственников.

Кто отмечает день ангела 7 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Георгий, Лука, Пётр.

По старому стилю день ангела у Александра, Дмитрия, Анатолия, Степана, Василия, Григория, Петра, Виталия.

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