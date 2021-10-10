Ежегодно в Украине отмечается День художника.

Каждое второе воскресенье октября наша страна чествует творческих людей, наделенных Божьим даром. День художника 2021 выпадает на 10 число. УНИАН предлагает уделить внимание творцам и поздравить их с профессиональным праздником.

Ранее мы рассказывали, какой праздник 10 октября отмечается, кроме этого.

День художника в Украине - дата, история праздника

В 1998 году действующий президент Украины Леонид Кучма учредил торжество и 9 октября издал указ о том, что ежегодно страна будет восхвалять мастеров кисти.

В самом указе было сказано, что праздник необходим:

учитывая роль художников Украины в развитии украинского изобразительного искусства, возрождении национальных традиций в художественном творчестве.

Люди, которые занимаются изобразительным искусством, чувствуют тонкую, незыблемую красоту мира, скрытую от более приземленных людей. Благодаря художникам общество получает уникальную возможность лицезреть многие вещи, на первый взгляд, скрытые. Творцы высокого уровня "оживляют" целые города, доказывая нам, что у каждого живого и неживого создания на планете есть характер и душа.

Читайте такжеЦерковный праздник 10 октября - что отмечают православные сегодняЭтот день создан, чтобы поддержать не только начинающих художников, но и вспомнить творения тех людей, которые представили украинскую живопись на мировом уровне.

Работы признанных классиков украинской живописи - Николая Глущенко, Виктора Зарецкого, Иосифа Бокшая, Адальберта Эрдели, Александра Гнилицкого, Александра Ройтбурда, Анатолия Криволапа, Сергея Животкова, Василия Цаголова - известны и почитаемы далеко за пределами Украины.

С Днем художника - открытки, поздравления в стихах и прозе

Поздравляю с Днём художника Украины. От всей души я искренне желаю великих шедевров в творчестве, вдохновения и воодушевления, интересных идей и успешной передачи своего восприятия мира в своих работах, крепкого здоровья, большого счастья и верной любви.

Пусть вдохновенье чаще посещает,

От красоты, что жизнь так освещает

Звенит пусть колокольчиком всегда

Душа художника, творить зовет мечта.

Работалось всегда, чтоб хорошо,

А в сердце было и покойно, и тепло,

Всегда ценить любой короткий миг,

Особого рассвета первый робкий блик.

Когда темно, чтоб видели душой!

Работы замечательной, известности большой!

Успехов вам в погоне за мечтой!

***

Поздравляю с Днём художника Украины. Желаю черпать вдохновение от прекрасных украинских пейзажей, желаю в каждом уголке страны находить тот самый источник энергии, восхищения и гармонии. Пиши "живые" картины, которые потрясут весь мир, передавай яркими красками свою доброту и улыбку каждому ценителю искусства. Творческих успехов и счастливых дней.

Художникам желаю верной музы,

Чтобы полотна отражали красоту.

Чтобы работы ваши высоко ценили,

Чтоб каждый смог реализовать мечту.

Пусть краски жизни не поблекнут,

Пускай любовь добавит колорит.

Пускай доход к вам постоянно липнет,

Судьбы неровность пускай не смеют злить.

***

Дорогой мастер кисти, сегодня не просто чудесный воскресный день, а еще и твой праздник. Замечательные произведения ты даришь миру, в них и новаторские идеи, и любовь к родной природе Украины. Благодаря тебе встречи с прекрасным возможны для всех. Спасибо за это. С днем художника!

Ты рисуешь милые пейзажи,

Речка, мостик, ива над водой,

Нет роднее, нет милей и краше,

Чем пейзаж, написанный тобой.

Видишь то, чего не видят люди,

Смотришь вглубь и сердцем пишешь ты,

Глаз не отвести мне от этюда,

Нету ближе этой красоты...

Я тебе желаю вдохновенья,

И большого пламени в груди,

Будь послушен Божьему веленью,

К Истине все ближе подходи!

***

Я желаю написать свою картину жизни такой, какой представить ее душа желает. Пусть яркими красками будет играть она, а небо будет ясным, голубым и чистым. Желаю всегда счастье испытывать и видеть улыбку на лицах родных. С днем художника Украины!

В Украине праздник творчества и вдохновенья:

День художника сегодня отмечаем мы.

Шлю тебе от сердца поздравленье

И достичь желаю в этом деле высоты.

Пусть картины маслом, акварелью

Потрясают красотою всех вокруг.

И любовь звучит пусть в сердце трелью,

И успех пусть будет словно верный друг.

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Автор: Кристина Кащавцева