Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 12 октября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

12 октября по новому церковному календарю вспоминают трех святых мучеников - Прова, Тараха и Андроника, а также почитают Иерусалимскую икону Божией Матери. О традициях и приметах 12 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

12 октября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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12 октября по новому церковному календарю (25 октября по старому) - день памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских, которые погибли за веру, и Иерусалимской иконы Божией Матери.

Пров, Тарах и Андроник жили в IV веке, во времена правления римского императора Диоклетиана, в Тарсе Киликийском (сейчас это город в Турции).

Мужчины были христианами и их привели на суд к правителю области - тот предложил им принести жертву языческим богам. Все трое отказались это делать и не оставили веру в Христа. Их подвергли пыткам и бросили в темницу, а затем еще долго допрашивали и истязали. Когда судья понял, что ничего не действует, присудил бросить мужчин на съедение зверям. Но те не тронули святых. Тогда Прова, Тараха и Андроника казнили. Христиане тайно похоронили их.

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12 октября по новому стилю вспоминают одну из самых известных и почитаемых святынь - Иерусалимскую икону Божией Матери.

По преданию, Иерусалимский образ Богоматери написал апостол Лука. В 463 году византийский император Лев Великий перенес икону в Константинополь, поместили ее в храме Живоносного источника. Когда в VII веке город осадили скифы, то его удалось спасти благодаря всенародной молитве перед иконой Божией Матери. После этого чуда образ перенесли в один из главных храмов Византии - Влахернскую церковь, там икона находилась почти 300 лет.

В 988 году образ перенесли в Корсунь (город Херсонес, который ныне находится на территории Севастополя, Крым, Украина) и подарили после крещения киевскому князю Владимиру Великому. Тот же отправил чудотворный образ новгородцам после того, как Новгород принял христианство. Икона оставалась в новгородском Софийском соборе более 400 лет, пока Иоанн Грозный в 1571 году не забрал ее в Москву.

После войны 1812 года Иерусалимский образ исчез - по легенде, французские солдаты забрали святыню и доставили ее в собор Парижской Богоматери. Но уже в ХХ столетии выяснилось, что икона в инвентаре собора не значится. По одной из версий образ непонятным образом очутился в Иерусалиме, в храме Успения Божией Матери, по другой - оригинал иконы утерян, остались лишь списки. Один из них находится в Киеве, в храме на честь Иерусалимской иконы Божией Матери.

Церковный праздник 12 октября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти преподобного Феофана Милостивого и преподобного Кириака Отшельника.

О чем говорят приметы на 12 октября

По приметам этого дня судят, какими будут осень, зима и даже урожай в следующем году:

гром в этот день - зимой будет много снега;

грибов много в лесу - снег еще нескоро выпадет;

туман вечером - осень будет сухой и теплой;

небо в звездах - в следующем году будет богатый урожай.

В народном календаре 12 октября - праздник Андрон Звездочет. Прозвали его так, потому что в этот день до полуночи наблюдали за звездами: по ним судили о погоде, урожае и судьбе.

Что нельзя делать 12 октября

Сегодня, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать в помощи тем, кто просит.

Народные приметы на Андрона строго запрещают ссориться с кем-либо - считается, что так можно навлечь на себя 100 бед.

Что можно делать 12 октября

У святых мучеников просят помощи и заступничества перед Всевышним. В молитвах перед Иерусалимской иконой к Богородице обращаются с просьбами о здоровье и исцелении, защите от врагов и стихийных бедствий, семейном благополучии, рождении детей.

В этот день в народе принято наблюдать за звездным небом: яркие звезды предвещают морозы и богатый урожай в следующем году, тусклые - потепление, если звезды мигают - погода поменяется. Падающая звезда сулит засушливый год.

12 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ян, Тарас, Остап, Николай, Макар, Иван, Денис, Богдан, Александр, Доминика.

По старому стилю именины празднуют Иван и Феофан.

Ранее мы публиковали церковный календарь на октябрь 2024 с датами по новому и старому стилю.

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