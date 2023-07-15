15 июля Украина отмечает День миротворца.

День украинских миротворцев ежегодно отмечают 15 июля. Это официальный праздник участников миротворческих организаций, который Верховная Рада учредила в 2013 году на официальном уровне. Миротворцы оказывают неоценимую помощь для нашей страны во время войны с Россией.

Цель этого дня, как значится в указе Верховной Рады - признание "мужества и доблести, образцового выполнения служебных обязанностей, верности присяге участников миротворческих операций ООН, ОБСЕ и НАТО и обеспечение сохранения памяти славных героев-миротворцев, которые погибли во время исполнения обязанностей в составе миротворческого контингента и миротворческого персонала".

День украинских миротворцев - история и значение праздника

Дата этого праздника выбрана неслучайно - 15 июля 1992 года по просьбе Генерального секретаря ООН Украина приняла участие в миротворческой операции в Боснии. Собственно, так и началась история участия украинского миротворческого контингента в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Видео дня

С тех пор около 45 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины приняли участие в более 27 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в различных регионах планеты, 55 военных погибли.

21 мая 2013 года, чтбы отметить вклад и значение национального миротворческого контингента Украины в поддержание безопасности в мире и почтить память героев, погибших при исполнении обязанностей, Верховная Рада Украины установила профессиональный праздник украинских миротворцев.

Поздравления с Днем миротворца

Самоотверженны, делу верны,

Готовы собой расплатиться

За то, чтобы не было больше войны,

За то, чтобы мир возвратился.

Они - миротворцы, что против вражды,

Их дело достойно славы.

Так пусть никогда не познать им нужды

В борьбе за свободное право.

С Днем украинского миротворца!

***

Ты отважный, надежный и смелый,

Вот и делаешь важное дело,

Во всем мире ты мир охраняешь,

И ответственность всю понимаешь.

Праздник твой мы сегодня встречаем,

Миротворцев мы день отмечаем,

Я желаю тебе счастья много,

Пусть светла твоя будет дорога!

***

Нет войне! - вы скажете отважно.

Будет мир на праведной земле!

Сохранять спокойствие так важно,

Вы за мир ответственны вдвойне.

Потому что миротворцы вы, ребята,

Ваша специальность - воевать,

Вы умением и опытом богаты,

И умеете войну не допускать!

Мы желаем жизни очень длинной,

Пусть опасность вас обходит стороной,

Будьте вы сильны, как исполины,

Каждый миротворец он - герой!

***

Нелегкая работа и опасная,

Но с честью выполняете долг свой:

Миротворенья миссия прекрасная

Подчас переплетается с войной.

И кто-то должен, невзирая на усталость,

В горячих точках заслонить собой детей,

И, подавляя гнев, смиряя жалость,

Быть лишь посланцем Мира для людей.

***

С Днем миротворца - картинки