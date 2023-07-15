День украинских миротворцев ежегодно отмечают 15 июля. Это официальный праздник участников миротворческих организаций, который Верховная Рада учредила в 2013 году на официальном уровне. Миротворцы оказывают неоценимую помощь для нашей страны во время войны с Россией.
Цель этого дня, как значится в указе Верховной Рады - признание "мужества и доблести, образцового выполнения служебных обязанностей, верности присяге участников миротворческих операций ООН, ОБСЕ и НАТО и обеспечение сохранения памяти славных героев-миротворцев, которые погибли во время исполнения обязанностей в составе миротворческого контингента и миротворческого персонала".
День украинских миротворцев - история и значение праздника
Дата этого праздника выбрана неслучайно - 15 июля 1992 года по просьбе Генерального секретаря ООН Украина приняла участие в миротворческой операции в Боснии. Собственно, так и началась история участия украинского миротворческого контингента в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.
С тех пор около 45 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины приняли участие в более 27 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в различных регионах планеты, 55 военных погибли.
21 мая 2013 года, чтбы отметить вклад и значение национального миротворческого контингента Украины в поддержание безопасности в мире и почтить память героев, погибших при исполнении обязанностей, Верховная Рада Украины установила профессиональный праздник украинских миротворцев.
Поздравления с Днем миротворца
Самоотверженны, делу верны,
Готовы собой расплатиться
За то, чтобы не было больше войны,
За то, чтобы мир возвратился.
Они - миротворцы, что против вражды,
Их дело достойно славы.
Так пусть никогда не познать им нужды
В борьбе за свободное право.
С Днем украинского миротворца!
***
Ты отважный, надежный и смелый,
Вот и делаешь важное дело,
Во всем мире ты мир охраняешь,
И ответственность всю понимаешь.
Праздник твой мы сегодня встречаем,
Миротворцев мы день отмечаем,
Я желаю тебе счастья много,
Пусть светла твоя будет дорога!
***
Нет войне! - вы скажете отважно.
Будет мир на праведной земле!
Сохранять спокойствие так важно,
Вы за мир ответственны вдвойне.
Потому что миротворцы вы, ребята,
Ваша специальность - воевать,
Вы умением и опытом богаты,
И умеете войну не допускать!
Мы желаем жизни очень длинной,
Пусть опасность вас обходит стороной,
Будьте вы сильны, как исполины,
Каждый миротворец он - герой!
***
Нелегкая работа и опасная,
Но с честью выполняете долг свой:
Миротворенья миссия прекрасная
Подчас переплетается с войной.
И кто-то должен, невзирая на усталость,
В горячих точках заслонить собой детей,
И, подавляя гнев, смиряя жалость,
Быть лишь посланцем Мира для людей.
***