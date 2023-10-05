Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

6 октября по новому церковному календарю вспоминают святого Фому - одного из 12 апостолов Христа. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

6 октября - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

6 октября (19 октября по юлианскому календарю) - день памяти святого апостола Фомы, одного из 12 апостолов Христа. Фома был родом из галилейского города Панеады, простым рыбаком. Однажды ему довелось услышать проповедь Христа, после которой он решил бросить свой промысел и отправиться вслед за Иисусом. За учителем Фома следовал неотступно и стал одним из 12 приближенных учеников.

Именно этого апостола прозвали Фома Неверующий. Согласно Евангелие, когда Христос воскрес, то апостола не было среди присутствующих. После же Фома не поверил рассказам и сказал, что должен сам увидеть раны от гвоздей на теле Иисуса - лишь тогда поверит в его воскресение. Когда апостолы собрались в доме Фомы, им явился Господь - и Фома убедился в наличии ран на Его теле. Тогда Иисус сказал: "Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие".

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После этого Фома стал еще более ревностным в сере и обошел с проповедями большие территории, рассказывая о Христе. Святой основал церкви в Палестине, Парфии, Месопотамии, Эфиопии и Индии. Умер апостол Фома в Индии: там он попал в тюрьму за то, что обратил в веру сына правителя города Мелиапора и его супругу. Мощи святого находятся в Индии, Венгрии, Италии и на Афоне.

Церковный праздник 6 октября по старому стилю - зачатие Иоанна Предтечи, а также вспоминают святую мученицу Ираиду Александрийскую. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 23 сентября.

Приметы на 6 октября

Приметы погоды этого дня говорят о том, какими будут зима и урожай в будущем году:

туман в этот день - будет урожайный год;

бурьян вырос высокий - зима будет снежной;

в лесу почти нет грибов - зима будет суровой.

В народном календаре 6 октября - праздник Фомин день или Фома Хлебник. В этот день делают запасы на зиму: наполняют погреба, амбары, кладовки.

Что нельзя делать 6 октября

В этот день есть немало запретов. Что сегодня нельзя делать:

лениться;

болтать попусту;

переедать;

хвастаться своими накоплениями.

Также в этот день нельзя отказывать в милостыне или хлебе нуждающимся - можно самому остаться нищим.

Что можно делать 6 октября

Апостолу Фоме молятся как покровителю честного достатка и всех трудолюбивых людей и благодарят за помощь в работе и за запасы на зиму.

В старину на Фому обязательно пекли каравай и хлеб, а горбушку от свежей буханки отдавали больным - считалось, что она способна вылечить даже от самого тяжелого недуга. В этот день следует заготавливать запасы на зиму, а на завтрак нужно съесть кусочек хлеба - согласно поверьям, тогда в доме на весь год поселится счастье.

6 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Никанор, Макар, Архип.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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