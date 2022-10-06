Народный праздник 6 октября известен под названиями Ираидин день, Ириада Спорная, Зачатие Иоанна Предтечи.

Христиане отмечают церковный праздник 6 октября в честь святой мученицы Ираиды. Также сегодня церковь вспоминает зачатие Иоанна Предтечи. Обычно этот день бывает солнечным и теплым, но солнце уже не греет так, как летом. Наши предки в эту дату готовились к зиме - заготавливали дрова и чистят печь.

В этот день хозяйки готовили обрядовую выпечку - открытый пирог с картофельным пюре. День считается удачным для гаданий и различных ритуалов. 6 октября наши предки умывались водой из колодезя или чистого ручья.

Что нельзя делать 6 октября

Наши предки старались в этот день не общаться слишком тесно с тяжело больными и несчастными людьми. Опасались, что если иметь дело с несчастливыми людьми, то можно и самому стать несчастным. В этот день нельзя жаловаться на свою жизнь и перечислять свои проблемы, иначе неприятностей в жизни станет ещё больше.

Приметы погоды 6 октября

Дикие гуси очень высоко в небе летят - к холодной и ранней зиме.

Высокие сорняки сулят морозную и снежную зиму.

Много желудей упало с дуба - к хорошему урожаю зерна в следующем году.

Если день туманный, то следующий год будет урожайным.

Много орехов, но мало грибов - к очень морозной зиме.

Если журавли уже улетели в теплые края, то потеплений больше не будет.

Если петух кричит всю ночь, то скоро наступит непогода.

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