Какой завтра праздник отмечают православные и главные запреты дня.

25 июля в православной церкви почитают великомучеников Прокла и Илария. В народе этот день прозвали Прокл Плакальщик. О том, чем прославились святые, что нельзя делать на этот церковный праздник и народные приметы - читайте в материале.

25 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Мученики Прокл и Иларий, его племянник, жили в I-II веках. Сведений о них сохранилось немного. Известно, что они родились в поселке Калипта, недалеко от Анкиры. В те времена римской империй правил Троян, который проповедовал язычество. Прокл попал в тюрьму за то, что исповедовал христианство. Его пытали, а затем велели пешком идти за колесницей мучителей - до селения Калипты. По легенде, посреди пути изнеможенный Прокл упал на колени и стал молиться Господу. В тот же момент колесница остановилась и ее не могли сдвинуть с места. Прокл сказал, что это произойдет только после того, как его мучитель, игемон Максим, уверует в Христа письменно. Максим написал: "Един есть Истинный Бог, Которого почитает Прокл, и нет иного, кроме Него". Колесница снова поехала. По дороге ее встретил племянник Прокла, Илария, который не побоялся и заявил, что он тоже верует в Христа. Юношу также схватили и заточили в тюрьму.

Тем не менее игемон Максим слукавил: когда они достигли Калипты, то казнили Прокла. Позже казнили и Илария.

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Народные приметы на 25 июля

По приметам дня можно понять, какой будет погода в этот день, до конца лета и зимой:

много росы в этот день - день будет погожий, а остаток лета - жарким;

нет росы утром - скоро жди дождя;

туман выпал - урожай будет плохим;

много грибов в лесу - скоро похолодает;

холодный день выдался - зима будет морозной.

В народном календаре 25 июля - праздник Прокл Плакальщик, Великие росы. Именно с 25 июля начинает выпадать большая роса.

25 июля - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько запретов:

нельзя ругаться, сквернословить, сплетничать - все вернется в троекратном размере;

запрещается мстить - это грех, который приведет к сильной нужде;

не следует женщинам заниматься тяжелым физическим трудом, делать ремонт, убирать и шить (если это не профессия) - считается, что так можно навлечь болезни;

не следует в этот день начинать важные дела, заключать сделки - они будут провальными.

Также женщинам в этот день нельзя плакать, иначе весь год будут ходить в слезах.

Что можно делать 25 июля

В этот день следует помочь нуждающимся, хотя бы советом. Считается, что роса 25 июля обладает целебной силой. Ею умывались в старину, чтобы дольше оставаться молодыми, а также вылечить болезни и защититься от сглаза. Также в этот день собирали лекарственные растения и заготавливали их.

Ранее мы публиковали православный календарь на июль 2023 с праздниками по нынешнему и новому календарю.

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