12 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мучеников Феодора, варяга, и сына его, Иоанна. О традициях и приметах 12 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.
12 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
12 июля по новому церковному календарю (25 июля - по старому) - день памяти мучеников Феодора, варяга, и сына его, Иоанна.
Феодор Варяг и сын его Иоанн - христиане, которые стали мучениками на Киевской Руси за веру.
О Феодоре и его сыне Иоанне известно мало. В летописи сказано, что Феодор родился в X веке, долгое время он служил в Византии - там и принял святое крещение. Языческое имя Феодора было то ли Тур (Утор (скандинавское Тор), то ли Утор (скандинавское Оттар). Позже он переехал жить в Киев, это были времена правления князя Владимира. У Феодора был сын, который тоже исповедовал христианство и был одним из лучших княжеских дружинников.
Отец и сын они пострадали за Христа. На юношу Иоанна выпал жребий язычников, и они хотели принети его в жертву богам. Этому противостоял отец, Феодор - он обличал языческих кумиров и не собирался отдавать своего сына. Толпа язычников, подстрекаемая жрецами, убила и юношу, и его отца.
Точная дата гибели варягов Феодора и Иоанна неизвестна - предположительно, это произошло 12 июля 978 года, когда начался первый период торжества язычества в Киеве, или же летом 983 года, когда было восстание язычников по всему славяно-германскому миру. Считается также, что события, которые произошли с Феодором и Иоанном, в некоторой степени повлияли на решение Владимира стать христианином. Князя потрясло мужество, с которым варяг в одиночку противостоял толпе разъяренных киевлян, защищая свою веру.
Некоторые историки предполагают, что на месте дома варяга Владимир возвел первую каменную Десятинную церковь - в 1908 году у стен церкви были обнаружены остатки дома, разрушенный двухэтажный деревянный сруб размером 5,5 на 5,5 метров.
Церковный праздник 12 июля по старому стилю
12 июля по старому календарному стилю - день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
О чем говорят приметы на 12 июля
По приметам дня судят, какой будет погода до конца лета и зимой:
- много росы выпало - день будет солнечным, а остаток лета - жарким;
- нет росы с утра - к дождю;
- туман выпал - урожай будет плохим;
- холодный день 12 июля - зима будет с морозами;
- в лесу много грибов - к скорому похолоданию.
В народном календаре 12 июля - праздник Великие росы, с этого дня начинает выпадать большая роса, а также Прокл Плакальщик - в честь святых мучеников Прокла и Илария, память которых также совершается в этот день.
Что нельзя делать 12 июля
12 июня, как и в любой другой день, церковь выступает против сквернословия, ругани, зависти, жадности, клеветы, сплетен, мести и уныния.
По народным приметам в этот день не следует заниматься тяжелым физическим трудом женщинам, делать ремонт, убирать и шить (если это не профессия) - считается, что так можно навлечь болезни. Также женщинам в этот день нельзя плакать, иначе весь год будут ходить в слезах.
Что можно делать 12 июля
К Феодору Киевскому обращаютя с молитвами об укреплении веры, сохранении благочестия, исцелении заболеваний.
Понародным поверьям в этот день следует обязательно помочь тому, кто нуждается, путь даже советом. Считается, что роса 12 июля обладает целебной силой, и по возможности нужно обязательно пройтись по ней босиком. Наши предки умывались росой, чтобы дольше оставаться молодыми, а также вылечить болезни и защититься от сглаза. Также в этот день собирают лекарственные растения и заготавливают их.
12 июля - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.
По старому стилю именины у Григория, Павла, Парфения, Петра.
Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.