Какой церковный праздник отмечают 12 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

12 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мучеников Феодора, варяга, и сына его, Иоанна. О традициях и приметах 12 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

12 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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12 июля по новому церковному календарю (25 июля - по старому) - день памяти мучеников Феодора, варяга, и сына его, Иоанна.

Феодор Варяг и сын его Иоанн - христиане, которые стали мучениками на Киевской Руси за веру.

О Феодоре и его сыне Иоанне известно мало. В летописи сказано, что Феодор родился в X веке, долгое время он служил в Византии - там и принял святое крещение. Языческое имя Феодора было то ли Тур (Утор (скандинавское Тор), то ли Утор (скандинавское Оттар). Позже он переехал жить в Киев, это были времена правления князя Владимира. У Феодора был сын, который тоже исповедовал христианство и был одним из лучших княжеских дружинников.

Отец и сын они пострадали за Христа. На юношу Иоанна выпал жребий язычников, и они хотели принети его в жертву богам. Этому противостоял отец, Феодор - он обличал языческих кумиров и не собирался отдавать своего сына. Толпа язычников, подстрекаемая жрецами, убила и юношу, и его отца.

Точная дата гибели варягов Феодора и Иоанна неизвестна - предположительно, это произошло 12 июля 978 года, когда начался первый период торжества язычества в Киеве, или же летом 983 года, когда было восстание язычников по всему славяно-германскому миру. Считается также, что события, которые произошли с Феодором и Иоанном, в некоторой степени повлияли на решение Владимира стать христианином. Князя потрясло мужество, с которым варяг в одиночку противостоял толпе разъяренных киевлян, защищая свою веру.

Некоторые историки предполагают, что на месте дома варяга Владимир возвел первую каменную Десятинную церковь - в 1908 году у стен церкви были обнаружены остатки дома, разрушенный двухэтажный деревянный сруб размером 5,5 на 5,5 метров.

Церковный праздник 12 июля по старому стилю

12 июля по старому календарному стилю - день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

О чем говорят приметы на 12 июля

По приметам дня судят, какой будет погода до конца лета и зимой:

много росы выпало - день будет солнечным, а остаток лета - жарким;

нет росы с утра - к дождю;

туман выпал - урожай будет плохим;

холодный день 12 июля - зима будет с морозами;

в лесу много грибов - к скорому похолоданию.

В народном календаре 12 июля - праздник Великие росы, с этого дня начинает выпадать большая роса, а также Прокл Плакальщик - в честь святых мучеников Прокла и Илария, память которых также совершается в этот день.

Что нельзя делать 12 июля

12 июня, как и в любой другой день, церковь выступает против сквернословия, ругани, зависти, жадности, клеветы, сплетен, мести и уныния.

По народным приметам в этот день не следует заниматься тяжелым физическим трудом женщинам, делать ремонт, убирать и шить (если это не профессия) - считается, что так можно навлечь болезни. Также женщинам в этот день нельзя плакать, иначе весь год будут ходить в слезах.

Что можно делать 12 июля

К Феодору Киевскому обращаютя с молитвами об укреплении веры, сохранении благочестия, исцелении заболеваний.

Понародным поверьям в этот день следует обязательно помочь тому, кто нуждается, путь даже советом. Считается, что роса 12 июля обладает целебной силой, и по возможности нужно обязательно пройтись по ней босиком. Наши предки умывались росой, чтобы дольше оставаться молодыми, а также вылечить болезни и защититься от сглаза. Также в этот день собирают лекарственные растения и заготавливают их.

12 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.

По старому стилю именины у Григория, Павла, Парфения, Петра.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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