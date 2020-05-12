Бархатисто-шоколадная вкуснятина: как приготовить ароматный и мягкий Брауни
Брауни – известный американский десерт. Это вкусная, нежная и сочная выпечка, которая просто тает во рту. Главной особенностью Брауни является то, что шоколадные пирожные должны оставаться слегка влажными внутри.
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Тягучая шоколадная консистенция, потрясающий аромат шоколада и ванили – Брауни стоит попробовать. Он идеален с кофе или молоком, прекрасно подойдет на праздничный стол.
К тому же это лакомство очень легко приготовить, а ваши близкие или гости будут в восторге, попробовав шоколадные Брауни.
Шоколадные Брауни
- Шоколад (80%) или молочный – 100 г
- Сахар – 300 г
- Яйца – 5 шт.
- Какао-порошок – 5 ст. л.
- Масло сливочное – 200 г
- Мука – 1,5 ст.
- Разрыхлитель теста – 0,5 ч. л.
- Соль – щепотка
- Растительное масло – 1 ч. л.
Яйца с сахаром взбить миксером в пышную массу.
Поломать шоколад, добавить сливочное масло и растопить на водяной бане.
Обязательно просеять муку и какао, добавить разрыхлитель и соль. Перемешать.
Соединить все три массы в одну, перемешать. Тесто должно быть средней консистенции.
Разогреть духовку до 180° С.
Форму для запекания (брать с запасом, тесто увеличится в объеме) смазать маслом и присыпать мукой.
Вылить тесто в форму (можно посыпать сверху толчеными орешками в шоколаде). Выпекать Брауни не более 20-25 минут.
Брауни с печеньем и орехами
- Шоколад темный – 100 г
- Яйцо куриное – 3 шт.
- Масло сливочное – 100 г
- Орехи (любые, на собственный вкус) – 30 г
- Печенье – 50 г
- Сахар – 75 г
- Мука – 25 г
Печенье и орехи порубить не очень мелко.
В СВЧ на средней мощности растопить сливочное масло и шоколад. Добавить в шоколадную смесь печенье и орехи, аккуратно размешать.
Отдельно смешать, не взбивая, яйца, сахар и муку. Добавить в шоколадную массу.
Квадратную форму смазать маслом и присыпать мукой, перелить в нее тесто.
Выпекать 30 минут при 180°С, остудить в форме, пирог немного осядет. Порезать на кусочки.
Брауни с творогом и малиной
- Шоколад черный – 180 г
- Сыр мягкий – 250 г
- Малина (замороженную или свежую) – 120 г
- Сахар – 200 г
- Мука – 100 г
- Масло сливочное – 100 г
- Яйца куриные – 3 шт.
- Сахар ванильный – 10 г
- Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- Сода – 0,25 ч. л.
- Соль – щепотка
- Сахарная пудра – по вкусу
- Растительное масло – для смазывания формы
Если малина замороженная, то ее предварительно размораживать не надо.
Шоколад поломать на кусочки, добавить сливочное масло. Растопить на водяной бане. Растопленную массу перемешать и поставить охлаждаться.
Отделить яичный желток (белок пригодится позже), добавить сахар (60 г). Перемешать сахар с желтком и добавить сыр. Перемешать все это в однородную массу.
В муку добавить разрыхлитель, соду и соль. Перемешать.
Когда шоколадная масса остынет, добавить в нее ванильный сахар.
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Далее следует соединить шоколадную массу с остальными яиц и ранее отложенным белком. Добавить оставшийся сахар и осторожно перемешать. Добавить мучную смесь, перемешать.
Должно получиться негустое шоколадное тесто для Брауни.
Форму для выпекания Брауни смазать подсолнечным маслом, бока и дно обсыпать мукой. В форму выливаем половину шоколадного теста.
Далее произвольно выкладываем творожную массу. Творожную массу накрываем второй половиной шоколадного теста.
Деревянной шпажкой делаем произвольные узоры по поверхности. Сверху выкладываем малину.
Отправляем Брауни выпекаться в разогретую духовку при температуре 160°С. Выпекаем около 50-60 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. При погружении по краям шпажка должна оставаться сухой, а в середине пирога – с небольшим количеством крошек.