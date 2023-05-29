УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня отмечают в Украине, обычаи дня и что нельзя делать.
Православный праздник сегодня, 29 мая - день памяти преподобного Феодора Освященного
Память преподобного Феодора Освященного почитают 29 мая по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, этого мученика будут вспоминать 16 мая.
Феодор жил в IV веке, в Египте. Он родился в знатной и богатой семье, но в 14 лет ушел из дома и жил в монастыре, где стал учеником Пахомия Великого и дал обет отречения от мира.
Святой Пахомий поставил Феодора главным на строительстве Тавеннисской обители. После смерти преподобного Феодор остался управлять монастырем, а позже стал главой всех Фиваидских обителей. Феодор был первым, кого в его же обители рукопожили в священники, поэтому он получил имя Освященный.
Феодор Освященный имел дар чудотворений. Умер он в глубокой старости.
Какой сегодня праздник - народные приметы 29 мая
По приметам дня судили о погоде и урожае:
- зацвела рябина - быть теплу;
- солнце припекает - лето будет погожим;
- показались лепестки кувшинок - заморозков уже не будет, установится теплая погода;
- гром в этот день - урожай будет богатым.
Народный праздник 29 мая называется Федор Житник.
Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 29 мая
В этот день существует ряд запретов, которые соблюдали наши предки:
- нельзя убирать в доме, если осталась незаконченная работа в огороде, иначе не видать урожая;
- нельзя устраивать шумные застолья - Феодор освященный не любит этого;
- не следует в этот день оставлять еду в тарелках - можно остаться без куска хлеба.
Также этот день считался в народе одним из самых несчастливых и потому 29 мая нужно быть особо осторожным.
Что сегодня можно делать
В этот день у святого просили хорошего урожая, особенно злаковых. Также молились, чтобы помог избавиться от головной боли.
Сегодня следовало хорошо поработать на огороде: посадить, полить грядки. Традиционно в этот день готовили гречневую, ячменную или пшенную кашу - считалось, если она будет стоять на столе, то в доме будет благополучие. Также собирали цветы рябины, с которыми потом готовили чай.