Какой сегодня православный праздник в календаре, обычаи и основные запреты дня.

УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня отмечают в Украине, обычаи дня и что нельзя делать.

Православный праздник сегодня, 29 мая - день памяти преподобного Феодора Освященного

Память преподобного Феодора Освященного почитают 29 мая по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, этого мученика будут вспоминать 16 мая.

Феодор жил в IV веке, в Египте. Он родился в знатной и богатой семье, но в 14 лет ушел из дома и жил в монастыре, где стал учеником Пахомия Великого и дал обет отречения от мира.

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Святой Пахомий поставил Феодора главным на строительстве Тавеннисской обители. После смерти преподобного Феодор остался управлять монастырем, а позже стал главой всех Фиваидских обителей. Феодор был первым, кого в его же обители рукопожили в священники, поэтому он получил имя Освященный.

Феодор Освященный имел дар чудотворений. Умер он в глубокой старости.

Какой сегодня праздник - народные приметы 29 мая

По приметам дня судили о погоде и урожае:

зацвела рябина - быть теплу;

солнце припекает - лето будет погожим;

показались лепестки кувшинок - заморозков уже не будет, установится теплая погода;

гром в этот день - урожай будет богатым.

Народный праздник 29 мая называется Федор Житник.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 29 мая

В этот день существует ряд запретов, которые соблюдали наши предки:

нельзя убирать в доме, если осталась незаконченная работа в огороде, иначе не видать урожая;

нельзя устраивать шумные застолья - Феодор освященный не любит этого;

не следует в этот день оставлять еду в тарелках - можно остаться без куска хлеба.

Также этот день считался в народе одним из самых несчастливых и потому 29 мая нужно быть особо осторожным.

Что сегодня можно делать

В этот день у святого просили хорошего урожая, особенно злаковых. Также молились, чтобы помог избавиться от головной боли.

Сегодня следовало хорошо поработать на огороде: посадить, полить грядки. Традиционно в этот день готовили гречневую, ячменную или пшенную кашу - считалось, если она будет стоять на столе, то в доме будет благополучие. Также собирали цветы рябины, с которыми потом готовили чай.

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