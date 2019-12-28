Блюда на Новый год 2020: лучшие рецепты новогоднего меню

УНИАН подготовил рецепты вкуснейших блюд на Новый 2020 год.

Накануне Нового года самое время подумать о блюдах на Новый год. Какими блюда на Новый год 2020 будут – зависит от ваших финансовых возможностей, настроения и условий, где будете встречать праздник.

Рецепты блюд на Новый год

Настоящие хозяева и хозяйки к Новому году, как правило, уже готовы. Если же вы еще не успели, то еще есть время исправить ситуацию. Для людей, у которых кроме блюд на Новый год и подбору рецептов, есть и другие дела, лучше всего подойдут легкие в приготовлении канапе и рулетики.

Закуска «Сообразительные мышки»

Для того, чтобы приготовить эту закуску, вам достаточно взять плавленый сыр и растереть его на терке. Затем добавить замороженные крабовые палочки, майонез и чеснок. Массу оставляем в холодильнике на час.

После этого формируем мышки, обваливаем их в тертых крабовых палочках, укладываем блюдо.

Можно сделать глаза из перца, уши – из моркови, хвост – из крабовых палочек. Закуску можно подавать как к основным блюдам, а также как самостоятельную.

Грибные корзинки с курицей

Грибные корзинки с курицей, вареными яйцами и обжаренными грибами – очень сытная закуска. Для их приготовления вам понадобятся: вафельные корзиночки, куриное филе, шампиньоны, яйца, лук, майонез, масло растительное для жарки, соль, перец молотый, свежая зелень.

20 минут варите филе и 8 минут яйца. Пожарьте порезанные грибы и лук до легкого румянца. Отварное филе и яйца нарежьте как можно мельче и добавьте к грибам и луку. Начинку перемешайте и заполните ею вафельные корзиночки.

Крабовые палочки со шпротами

Для приготовления этой закуски к Новому году понадобятся крабовые палочки, консервированные в масле шпроты, плавленый сыр, яйца, майонез, соль, черный молотый перец.

Яйца варите 8 минут, а размороженные крабовые палочки размотайте за швом. Замороженный плавленый сыр натрите на крупной терке. То же сделайте и с яйцами. Затем смешайте все ингредиенты в одной глубокой миске. Полученную смесь выложите на развернутую палочку и не забудьте про шпроты. Затем обратите палочку в рулетик.

О других легких блюдах УНИАН уже писал.

Горячие блюда на Новый год у вас займут немного больше времени и подготовки. Как приготовить блюда на Новый год – на фото.

Картофельная лавина

Если вам надоела традиционная картошка, вам может понравиться этот рецепт. Более того, «картофельную лавину» обожают дети, которых так трудно иногда затянуть за новогодний стол.

Для приготовления блюда на Новый год этого рецепта с фото вам понадобится: 20 штук картофеля, репчатый лук, мясо (курица, свинина или другое по желанию), 300-400 г творога, 2 пачки майонеза, соль, специи, зелень.

Сначала нарежьте лук полукругами и замаринуйте ее в майонезе. То же сделайте и с картошкой и мясом. Добавьте специи и соль по вкусу. Через час выложите слоями мясо, лук и картофель и поставьте на 40-50 минут в плиту с 220 градусами.

Запеченное блюдо на Новый год 2020 как на фото посыпьте зеленью и сыром.

Мясо по-французски с курицей, грибами и сыром

Еще одним вкусным блюдом на Новый год является мясо по-французски. Традиционно его готовят из свинины. Но можно попробовать что-то новое.

Для этого вам понадобится куриное филе, шампиньоны, сыр, масло, молоко, приправа. Для маринада для курицы – майонез, лимонный сок, растительное масло, сыр, перец куркума и измельченный лавровый лист.

Для начала хорошенько отбейте филе, добавьте специи и оставьте на 30 минут в маринаде. Нарежьте шампиньоны и сыр. Затем выложите на филе грибы и сыр, закрутите рулетики и соедините все зубочистками.

Выложите мясо в форму для приготовления и залейте все молоком с приправами. Ставьте или в плиту на 40 минут, или в микроволновку.

После 40 минут посыпьте сыром и продолжайте готовить блюдо. Вы сможете вынуть зубочистки, когда мясо остынет.

УНИАН также рассказывал, как правильно сервировать на Новый год стол.