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Салат "Грибная поляна": лучший рецепт на Новый год

06:09, 29 декабря 2019
Праздники
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Салат "Грибная поляна" / 1000.menu

Когда вам надоели традиционные салаты на Новый год, такие как "шуба" и оливье, на помощь придет рецепт оригинального блюда под названием "Грибная поляна".

Выглядит этот салат незаурядно, ваши гости гарантированно будут польщены не только его вкусом, но и видом. 

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Салат "Грибная поляна" - как приготовить

Для приготовления "Грибной поляны" вам понадобятся простые продукты и 50 минут времени.

Ингредиенты:

  • грибы маринованные - 500 г;
  • куриное филе - 400 г;
  • твердый сыр - 100 г;
  • яйца - 4 шт;
  • картошка - 2 шт.;
  • соленые огурцы - 2 шт.;
  • морковь - 1 шт.;
  • укроп;
  • соль, перец - по вкусу;
  • майонез.

Пошаговый рецепт приготовления салата "Грибная поляна"

1. Отварите картошку, морковь, яйца, курицу.

2. Возьмите глубокую миску с плоским дно, застелите ее пищевой пленкой (салат нужно будет переворачивать).

3. Маринованные грибы выложите на дно блюда шляпками вниз.

4. Мелко нарежьте укроп и выложите поверх грибов.

5. Равномерным слоем выложите варенное порезанное куриное филе и смажьте майонезом.

6. Морковь натираем на крупную терку, вылаживаем поверх курицы и смазываем майонезом.

7. На крупной терке натираем сыр, вылаживаем сверху.

8. Яйца режем мелкими кубиками, вылаживаем сверху, смазываем слой майонезом.

9. Вылаживаем тертый на крупной терке картофель.

10. Накрываем миску и ставим в холодильник хотя бы на 1,5-2 часа.

11. Перед подачей переворачиваем салат, чтобы грибы оказались сверху.

Видео приготовления салата "Грибная поляна"

Видео: First Culinary Ukraine

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Теги: #Новый год#салат#рецепт