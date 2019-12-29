Салат "Грибная поляна": лучший рецепт на Новый год

Салат "Грибная поляна" имеет столь привлекательный и аппетитный вид, что сразу хочется его попробовать.

Когда вам надоели традиционные салаты на Новый год, такие как "шуба" и оливье, на помощь придет рецепт оригинального блюда под названием "Грибная поляна".

Выглядит этот салат незаурядно, ваши гости гарантированно будут польщены не только его вкусом, но и видом.

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Салат "Грибная поляна" - как приготовить

Для приготовления "Грибной поляны" вам понадобятся простые продукты и 50 минут времени.

Ингредиенты:

грибы маринованные - 500 г;

куриное филе - 400 г;

твердый сыр - 100 г;

яйца - 4 шт;

картошка - 2 шт.;

соленые огурцы - 2 шт.;

морковь - 1 шт.;

укроп;

соль, перец - по вкусу;

майонез.

Пошаговый рецепт приготовления салата "Грибная поляна"

1. Отварите картошку, морковь, яйца, курицу.

2. Возьмите глубокую миску с плоским дно, застелите ее пищевой пленкой (салат нужно будет переворачивать).

3. Маринованные грибы выложите на дно блюда шляпками вниз.

4. Мелко нарежьте укроп и выложите поверх грибов.

5. Равномерным слоем выложите варенное порезанное куриное филе и смажьте майонезом.

6. Морковь натираем на крупную терку, вылаживаем поверх курицы и смазываем майонезом.

7. На крупной терке натираем сыр, вылаживаем сверху.

8. Яйца режем мелкими кубиками, вылаживаем сверху, смазываем слой майонезом.

9. Вылаживаем тертый на крупной терке картофель.

10. Накрываем миску и ставим в холодильник хотя бы на 1,5-2 часа.

11. Перед подачей переворачиваем салат, чтобы грибы оказались сверху.

Видео приготовления салата "Грибная поляна"

Видео: First Culinary Ukraine