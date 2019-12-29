Салат "Грибная поляна": лучший рецепт на Новый год
Когда вам надоели традиционные салаты на Новый год, такие как "шуба" и оливье, на помощь придет рецепт оригинального блюда под названием "Грибная поляна".
Выглядит этот салат незаурядно, ваши гости гарантированно будут польщены не только его вкусом, но и видом.
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Салат "Грибная поляна" - как приготовить
Для приготовления "Грибной поляны" вам понадобятся простые продукты и 50 минут времени.
Ингредиенты:
- грибы маринованные - 500 г;
- куриное филе - 400 г;
- твердый сыр - 100 г;
- яйца - 4 шт;
- картошка - 2 шт.;
- соленые огурцы - 2 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- укроп;
- соль, перец - по вкусу;
- майонез.
Пошаговый рецепт приготовления салата "Грибная поляна"
1. Отварите картошку, морковь, яйца, курицу.
2. Возьмите глубокую миску с плоским дно, застелите ее пищевой пленкой (салат нужно будет переворачивать).
3. Маринованные грибы выложите на дно блюда шляпками вниз.
4. Мелко нарежьте укроп и выложите поверх грибов.
5. Равномерным слоем выложите варенное порезанное куриное филе и смажьте майонезом.
6. Морковь натираем на крупную терку, вылаживаем поверх курицы и смазываем майонезом.
7. На крупной терке натираем сыр, вылаживаем сверху.
8. Яйца режем мелкими кубиками, вылаживаем сверху, смазываем слой майонезом.
9. Вылаживаем тертый на крупной терке картофель.
10. Накрываем миску и ставим в холодильник хотя бы на 1,5-2 часа.
11. Перед подачей переворачиваем салат, чтобы грибы оказались сверху.
Видео приготовления салата "Грибная поляна"
Видео: First Culinary Ukraine