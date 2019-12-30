Новый год 2020: рецепты вкусных салатов к праздничному столу

Шпаргалка для тех, кто все еще не определился с праздничным меню.

УНИАН подготовил для вас топ-5 рецептов салатов, которые лучше всего подходят для того, чтобы порадовать и удивить гостей в праздник.

Новогодние салаты: оливье

Читайте такжеНовый год 2020: что приготовить на праздничный столБез преувеличения, этот салат для многих давно стал традиционным угощением на Новый год. И у каждой хозяйки имеются свои особенные дополнения к классическому рецепту, потому экспериментировать не воспрещается.

Для приготовления вам понадобится:

- 3 картофелины среднего размера;

- 3-4 моркови;

- 4-5 яиц;

- 350 г ветчины или докторской колбасы;

- 450 г консервированного зеленого горошка;

- 5-6 соленых огурцов;

- 250 г майонеза;

- соль и черный молотый перец – по вкусу.

Картофель, морковь, яйца отвариваем в подсоленной воде до готовности. Очищаем и нарезаем кубиками. Точно также нарезаем и ветчину.

Смешиваем ингредиенты в салатнике. Приправляем черным перцем, майонезом и убираем в холодильник.

Если соленые огурцы с крупными семенами – удаляем их. Затем нарезаем кубиками такого же размера. Складываем в отдельный контейнер. Сливаем жидкость с горошка, и убираем в отдельный контейнер.

Перед подачей на стол в салат добавляем соленые огурцы и зеленый горошек. Еще раз перемешиваем, пробуем и при необходимости добавляем соль и черный перец.

Новогодние салаты: мимоза

Этот салат очень прост в приготовлении и изумительно вкусный, поэтому неудивительно, что часто именно он становится частью праздничного меню.

Для приготовления вам понадобится:

- 150 г лосося (или горбуши, сардины, сайры);

- 6 сваренных яиц;

- 100 г твердого сыра;

- 1 отварная морковь;

- майонез, соль, молотый перец – по вкусу.

Измельчаем филе рыбы. Яйца чистим и отделяем белки от желтков. Белки натираем на крупной терке в отдельную миску и делим на две равные части. Желтки натираем на мелкой терке в другую миску. Немного желтка отложим для украшения готового салата.

Читайте такжеПасха 2019: рецепт самого вкусного пасхального куличаВ подготовленную форму для салата на дно выкладываем половину белков, солим, перчим, смазываем майонезом и немного утрамбовываем слой.

Отварную морковь натираем на средней терке и выкладываем следующим слоем, солим, перчим и смазываем майонезом.

Сыр натираем на средней терке, и посыпаем им слой моркови, смазываем майонезом.

Следующим слоем кладем рыбу. Выкладываем на рыбу остальные желтки, оставленные для украшения. Солим и перчим, по вкусу, и смазываем майонезом.

Последним слоем выкладываем оставшиеся белки. Солим белки по вкусу и смазываем майонезом.

Новогодние салаты: шуба

Один из самых известных салатов, без которого не обходятся многие семейные праздники, в том числе и Новый год.

Для приготовления вам понадобится:

- 2 картофелины;.

- 180 г майонеза;

- 1 морковь;

- 1 свекла;

- 600 г соленой сельди.

Филе сельди мелко нарезаем. Отваренные морковь, картофель и свеклу натираем на крупной терке.

Читайте такжеСочельник: традиции, приметы, что нельзя делать накануне Рождества (видео)На дно блюда выкладываем первый слой картофеля, а затем смазываем его тонким слоем майонеза.

Следующим слоем идёт сельдь, который тоже тонко смазываем майонезом.

Потом выкладываем слой из моркови, а затем тонкий слой майонеза.

Последним слоем будет натёртая свёкла, которую так же покрываем майонезом.

Готовый салат оставляем настояться на 30-60 минут. Украсить его можно лимоном, морковью и зеленью.

Новогодние салаты: цезарь

Салат, который никого не оставит равнодушным. Его подают во многих ресторанах, и приготовить его на праздничный стол, значит, порадовать гостей и домочадцев относительно экзотическим блюдом.

Для приготовления вам понадобится:

- 200 г куриного филе;

- 20 листьев салата;

- 1 помидор;

- 200 г белого хлеба;

- 50 г твердого сыра;

- 2 зубчика чеснока;

- 4 ст. л. растительного масла;

- майонез, соль – по вкусу.

Перед приготовлением блюда листочки салата опускаем в ледяную воду на 20 минут, чтобы они стали свежими и хрустящими.

Очищаем белый хлеб от корочки и нарезаем его небольшими кубиками, выкладываем на противень и подсушиваем в разогретой духовке.

Читайте такжеРецепт праздничного настроения: подборка самых лучших фильмов к Новому году и РождествуВ сковородку наливаем растительное масло. Очищаем и нарезаем чеснок средними кусочками. Обжариваем несколько минут, пока чеснок не приобретет золотистый оттенок и выраженный аромат. Убираем чеснок со сковородки и высыпаем на нее сухарики. Обжариваем до золотистой корочки, выкладываем на бумажную салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла.

Параллельно отвариваем куриное филе без соли в течение 20 минут, а затем нарезаем его тонкими ломтиками. Ломтики натираем солью и обжариваем в течение 5 минут на среднем огне на той же сковороде, на которой обжаривались сухарики. Помидор нарезаем небольшими кусочками.

Сыр натираем на средней терке. После чего все ингредиенты выкладываем в одну посуду, слегка встряхиваем, чтобы они равномерно перемешались. Салат готов.

Новогодний салат с ананасами

Похоже, это самый простой в приготовлении салат, но от этого не менее вкусный.

Для приготовления вам понадобится:

- 2 яблока;

- 1 банка консервированных ананасов;

- 1 кусок куриного филе;

- 1 банка консервированной кукурузы;

- майонез – по вкусу.

Отвариваем в подсоленной воде куриное филе, даем остыть и режем кубиками. Точно так же режем кубиками ананас и очищенные яблоки.

Добавляем кукурузу и заправляем майонезом. Хорошо перемешиваем. Салат готов.