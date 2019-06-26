День Петра и Павла 2019: история, традиции и приметы

День памяти двух апостолов известен со времён раннего христианства и отмечался в Римской империи, как на Востоке, так и на Западе.

Праздник Петра и Павла 2019 года наступает 29 июня в память о святых апостолах, которые приняли мученическую смерть от рук язычников за распространение знаний об Иисусе Христе и за христианство в целом в I веке нашей эры.

Петра и Павла: история праздника

День памяти двух апостолов известен со времён раннего христианства и отмечался в Римской империи, как на Востоке, так и на Западе.

Петр был свидетелем первых чудес Иисуса (Христос даже исцелил его тещу), очевидцем Преображения и крестных страданий Христа - Павел же, бывший сначала гонителем христиан, встретился уже с Христом воскресшим.

Согласно церковному преданию, святые первоверховные апостолы Пётр и Павел приняли святое мученичество в один день - 29 июня по юлианскому календарю. Неизвестно, умерли ли апостолы в один и тот же день или Павел был казнен через год после кончины Петра.

День апостолов Петра и Павла завершает собой Петров пост (сам праздник не входит в число дней этого поста). Петров пост всегда начинается в понедельник, ровно через неделю после Троицы. Он считается нестрогим - верующие в этот период отказываются от приема молочной и мясной пищи, однако им можно есть рыбу.

Приметы Петра и Павла

В народе этот день считался полным расцветом природных сил, "верхушкой" лета, когда в силу вступают сорок жарких дней. В Петров день идут в церковь, ставят свечки и молятся у иконы апостолов, а после водят хороводы, качаются на качелях и, конечно, гадают.

Считается, что в день Петра и Павла нельзя работать в поле, чтобы не потревожить хлебные колосья, и урожай был хорошим.

Если кукушка птица не кукует за неделю до Петрова дня - зима будет ранней, если неделю после - зима будет поздней.

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Дождь в Петров день - к хорошему урожаю жита.

"Петр и Павел день убавил" - так приметили в народе. С 12 июля начинается заметное уменьшение светового дня.

С Петра день убывает, а жара прибывает.

С Петра и Павла уже начинают падать листья. Об этом есть и примета: "Придет Петрок - сорвет листок".

Традиции Петра и Павла

Как считают верующие, праздник Петра и Павла приходится на пик расцвета природы. В этот день принято было устраивать «гулянки Петровки», водить хороводы. К празднику люди наводили порядок в своих домах, делали венки из полевых цветов и надевали их на церковную службу.

Рано утром нужно было пойти в поле и встретить там рассвет. Считалось, что в день святых Петра и Павла солнце особенное, оно переливается и играет всеми цветами радуги.

В день памяти первоверховных апостолов нельзя ругаться и сквернословить. В праздник Петра и Павла стоит попросить прощения и забыть все разногласия с близкими людьми. День нужно посвятить духовным делам, чтению Библии.

Под запретом - тяжелый физический труд. Не стоит работать на земле, выполнять строительные работы, проводить генеральную уборку. Допускаются мелкие бытовые хлопоты и неотложные дела, такие как мытье посуды, полив растений.

Шить, вязать, вышивать и заниматься рукоделием в праздник Петра и Павла также нельзя.

На Петра и Павла не заключают браки.