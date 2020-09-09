Глоба рекомендует Львам в сентябре направить все свои силы на увеличение заработка.

Известный астролог Павел Глоба рассказал, кому сентябрь 2020 года принесет большую денежную удачу.

Так, рейтинг счастливчиков в денежном плане возглавил Лев. Об этом сообщает МК.

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Глоба рекомендует Львам в сентябре направить все свои силы на увеличение заработка. Так этот знак сможет обеспечить себе стабильно высокий доход на годы вперед.

Астролог рекомендует не отказывать в помощи нуждающимся. Если вы сейчас кому-то поможете, этот человек придет вам на помощь либо же поделится "золотой" идеей, которая принесет вам неожиданное богатство.

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Автор: УНИАН