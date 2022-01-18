Жареный лук делает любое вкусное блюдо ещё вкуснее. Его добавляют в суп, вареники, драники, грибы, мясо и кашу. А ещё это может быть очень вкусный самостоятельный гарнир. Хозяйки жарят лук почти каждый день, но всё равно иногда допускают ошибки и портят блюдо.
Жарка лука - распространенные ошибки
- Жарить лук не сразу. Лук нужно выложить в сковороду сразу после нарезки. Нельзя надолго оставлять его на столе, иначе он будет горчить.
- Оставлять лук без присмотра. Овощ быстро пригорает и прожаривается неравномерно, если его не помешивать.
- Класть лук в холодное масло. Растительное масло нужно хорошо разогреть, иначе лук будет прилипать к сковороде и пригорать.
- Жарить лук на большом огне. Многие хозяйки увеличивают огонь, чтобы лук быстрее приготовился. Так делать не нужно. Лучше готовить овощ дольше на небольшом огне: так он будет мягким, сладким и золотистым.
- Жарить лук перед морковкой или одновременно. Запомните, что морковь для зажарки готовиться дольше лука. Жарить морковь перед добавлением второго ингредиента нужно 10 минут.
Как правильно жарить лук: пошаговая инструкция
- Лук - 2 шт.
- Растительное масло - 4 ст.л.
Лук очистить и нарезать мелким кубиком. На сковороду вылить масло, включить средний огонь и нагревать масло 5 минут. Выложить лук в сковородку. Постоянно помешивать, пока он не приобретет золотистый цвет. Жарить лук нужно примерно 10 минут.
Как сделать карамелизированный лук
Мягкий и слегка сладковатый лук - необычная закуска, а также очень вкусное дополнение к котлетам, отбивным и бургерам. Вместо бальзамического уксуса можно использовать винный уксус или соевый соус. Очень вкусно получается с коричневым сахаром.
- Лук репчатый - 300 г.
- Бальзамический уксус - 5 ст.л.
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Сахар - 30 г.
- Соль по вкусу.
Лук нарезать тонкими кольцами. Разогреть на сковороде масло. Обжаривать лук на среднем огне до испарения жидкости, постоянно помешивая. Когда лук слегка размягчится, добавить сахар, соль и бальзамический уксус. Тушить лук на минимальном огне 15 минут под крышкой.