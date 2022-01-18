Как правильно жарить лук - секреты, советы и основные ошибки.

Жареный лук делает любое вкусное блюдо ещё вкуснее. Его добавляют в суп, вареники, драники, грибы, мясо и кашу. А ещё это может быть очень вкусный самостоятельный гарнир. Хозяйки жарят лук почти каждый день, но всё равно иногда допускают ошибки и портят блюдо.

Жарка лука - распространенные ошибки

Жарить лук не сразу. Лук нужно выложить в сковороду сразу после нарезки. Нельзя надолго оставлять его на столе, иначе он будет горчить. Оставлять лук без присмотра. Овощ быстро пригорает и прожаривается неравномерно, если его не помешивать. Класть лук в холодное масло. Растительное масло нужно хорошо разогреть, иначе лук будет прилипать к сковороде и пригорать. Жарить лук на большом огне. Многие хозяйки увеличивают огонь, чтобы лук быстрее приготовился. Так делать не нужно. Лучше готовить овощ дольше на небольшом огне: так он будет мягким, сладким и золотистым. Жарить лук перед морковкой или одновременно. Запомните, что морковь для зажарки готовиться дольше лука. Жарить морковь перед добавлением второго ингредиента нужно 10 минут.

Как правильно жарить лук: пошаговая инструкция

Лук - 2 шт.

Растительное масло - 4 ст.л.

Лук очистить и нарезать мелким кубиком. На сковороду вылить масло, включить средний огонь и нагревать масло 5 минут. Выложить лук в сковородку. Постоянно помешивать, пока он не приобретет золотистый цвет. Жарить лук нужно примерно 10 минут.

Как сделать карамелизированный лук

Мягкий и слегка сладковатый лук - необычная закуска, а также очень вкусное дополнение к котлетам, отбивным и бургерам. Вместо бальзамического уксуса можно использовать винный уксус или соевый соус. Очень вкусно получается с коричневым сахаром.

Лук репчатый - 300 г.

Бальзамический уксус - 5 ст.л.

Растительное масло - 2 ст.л.

Сахар - 30 г.

Соль по вкусу.

Лук нарезать тонкими кольцами. Разогреть на сковороде масло. Обжаривать лук на среднем огне до испарения жидкости, постоянно помешивая. Когда лук слегка размягчится, добавить сахар, соль и бальзамический уксус. Тушить лук на минимальном огне 15 минут под крышкой.

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