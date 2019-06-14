Украинцы оценили решение Зеленского о роспуске Рады: опрос показал рост числа сторонников досрочных выборов

58% считают, что указ главы государства о роспуске парламента соответствует как Конституции, так и настроениям граждан.

Количество сторонников досрочных парламентских выборов в Украине в течение последнего месяца выросло с 72% до 88%. Сегодня только 8% имеют противоположное мнение (в мае - 18%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня 2019 года.

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58% считают, что указ главы государства о роспуске парламента соответствует как Конституции, так и настроениям граждан. 20% - считают, что он не соответствует Основному Закону, но отвечает настроениям общественности, лишь 6% считают его незаконным и не соответствующим общественным ожиданиям.

Больше всего тех, кто считает указ о роспуске парламента соответствующим Конституции и настроениям граждан - на Юге (67%), относительно меньше на Западе (50%). В электоральном разрезе больше всего в соответствии Закону и общественным ожиданиям убеждены сторонники партии «Слуга народа» (72%), меньше всего - сторонники партии «Европейская солидарность» (7%). При этом почти половина последних считают, что хотя указ о досрочных выборах не отвечает законности, он отвечает ожиданиям граждан.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности указа о роспуске Верховной Рады. Представление подписали 62 народных депутата. Они просят суд открыть конституционное производство по этому представлению, признать его неотложным и рассмотреть в течение месяца, а также признать указ президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент неконституционным.