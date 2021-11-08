Работы выполняли в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В Черкасской области завершили капитальный ремонт трассы Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь.

В области отремонтировали 40 км автодороги, от границы с Киевщиной и до обхода Золотоноши, сообщает Укравтодор.

Работы выполняли в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"На днях завершен капитальный ремонт последнего участка: от границы с Киевской областью и до поворота на город Канев в селе Софиевка Золотоношского района. Таким образом, полностью завершен капитальный ремонт автодороги из Черкасс в Киев по левому берегу, продолжительность поездки сократилась в среднем на 1 час", - уточняет агентство.

Обход Золотоноши также реконструировали, расширив дорогу дополнительными полосами движения. Здесь установили современное освещение и отремонтировали путепровод через реку Золотоношка и железную дорогу. Капитально отремонтировали и мост через реку Супий возле села Песчаное.

Всего до конца года в Черкасской области по президентской программе отремонтируют 259 км дорог государственного значения. С учетом восстановленных в прошлом году 224,2 км за два года "Большой стройки" в области отремонтируют около 500 км дорог.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, план "Большой стройки" на 2021 год – отремонтировать и построить 6 500 км дорог и 245 мостов.

Автор: Иван Бойко