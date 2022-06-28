По словам народного депутата, это позволит перезапустить экономику и увеличить количество предприятий и рабочих мест.

В Верховной Раде предлагают правительству срочно принять программу подготовки к отопительному сезону, а также восстановления разрушенной инфраструктуры и жилого фонда. Она должна предусматривать большой пакет государственных заказов, которые полностью загрузят украинскую промышленность и смежный бизнес. Об этом рассказал член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры и народный депутат из группы "Партия "За будущее" Виктор Бондарь в эфире телеканала "Рада".

"Зима может быть очень сложной. Мы все видим, как действует сегодня враг, и понимаем, что это уже не просто террористы, это террористы мирового масштаба. Ничего не мешает им устроить нам под зиму целый "фейерверк" с разрушением тепло-, электроснабжения и так далее. И мы должны быть к этому готовы. Я говорил об этом с правительством и думаю, что буквально за день два будет совещание с участием многих министров по этому вопросу, также в отношении восстановления жилого фонда и инфраструктуры. В первую очередь, нам необходимо подготовиться к зиме. В частности, закупить тысячи мощных трансформаторов, подстанций, палаток, дизельных генераторов и тому подобное. Во-вторых, мы разместим мощный пакет заказов по украинской промышленности. Я надеюсь, что он пойдет очень быстро, чтобы обеспечить все города Украины и быть готовыми к любым аварийным событиям. Мы должны за 2-3 недели принять соответствующую программу и обеспечить заказами всю украинскую промышленность. Это даст заработные платы, возможность людям содержать свои семьи, а также второй вздох экономике, которая сегодня охлаждается, нам надо ее подогревать. Будет работать экономика, будет работать промышленность, начнут платить налоги, все остальные отрасли подтянутся", - рассказал Виктор Бондарь.

Кроме того, как отметил народный депутат, необходимо усовершенствовать программу энергосбережения и модернизации, которая финансируется при поддержке Европейского Союза и США, что также загрузит заказами бизнес и обеспечит рабочие места для украинцев.

"Украина с ЕС и США должны совместно отработать программу модернизации и энергосбережения через замену котельного оборудования, подстанций, теплоснабжающих предприятий и сетей. Это даст возможность сократить потребление газа на 40%, полностью загрузить украинскую промышленность и не допустить увольнения людей. Это даст заработные платы, возможность людям содержать свои семьи, а также второй вздох экономике, которая сегодня охлаждается, нам надо ее подогревать. Будет работать экономика, будет работать промышленность, начнут платить налоги, все остальные отрасли начнут подтягиваться. Как только мы начнем восстановление разрушенных городков через эту программу, сразу будет иметь работу средний бизнес, который занимается монтажом этого оборудования, прокладывает сети, водоканалы и восстановлением других объектов инфраструктуры", - отметил Виктор Бондарь.