Резкое повышение платы за ренту по законопроекту 1210 снизит конкурентоспособность Украины в мире - эксперт

При снижении конкурентоспособности Украины наша страна станет менее привлекательна для инвесторов в отрасли.

Резкое повышение платы за ренту по законопроекту 1210 снизит конкурентоспособность Украины в мире.

Такое мнение высказал партнер, руководитель практики налоговых и юридических услуг PwC Украина Вячеслав Власов, пишет РБК-Украина.

"По нашей оценке, при высоких ценах на руду и принятии законопроекта №1210, общая налоговая нагрузка на добывающие железную руду компании в Украине будет выше, чем в 5 из 9 выбранных стран (ЮАР, Китай, Канада, Казахстан и Россия), а налоговая нагрузка за счет рентной платы станет самой высокой среди стран-конкурентов.

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Конечно, компании как минимум в этих же 5 странах будут более конкурентоспособными, чем украинские добывающие предприятия за счет только одной налоговой нагрузки. И это мы не учитывали еще другие важные факторы – такие, как, например, качество руды (в Украине оно является в среднем довольно низким) и близость к рынкам сбыта (первый рынок в мире – Китай, до которого из Украины далеко). При таком снижении конкурентоспособности Украины наша страна станет менее привлекательна для инвесторов в отрасли.

Кроме того, все более настойчивыми становятся разговоры о грядущем экономическом кризисе, который начнется уже через год-два. Рейтинговые агентства ожидают падения цен на железную руду в будущем (например, эксперты Fitch говорили о падении с текущих 94 долл. за тонну до 57 долл. за тонну до 2023 года). Это важно, поскольку при падении цен на руду для украинских компаний налоговая нагрузка с определенного момента, наоборот, начинает расти (из-за особого механизма "большее из" при расчете базы налогообложения)", - отметил Власов.