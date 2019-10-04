Россия заберет у Украины экспорт руды: неутешительный прогноз из-за закона 1210

В России добывать руду уже выгоднее в два раза, чем в Украине.

В случае принятия законопроекта 1210, который предусматривает повышение рентной ставки на добычу железной руды, Украина может потерять свое логистическое преимущество на ее экспорт по сравнению с другими странами.

Как рассказала OBOZREVATEL финансовый директор группы "Метинвест" Юлия Данкова Россия является прямым конкурентом Украины в экспорте железорудного сырья в Европу. Если в Украине повысится рентная ставка, мы потеряем свое логистическое преимущество.

По словам Данковой, сегодня Украина по параметру нагрузки на отрасль или налоговым отчислениям в сравнении с коммерческой прибылью находится в середине, на третьем месте с конца среди девяти крупных добывающих железную руду стран.

При этом, в России добывать руду уже выгоднее в два раза, чем в Украине.

"Лучше обстоят дела у России (то есть они уже вдвое ниже облагаются налогом, а они наши конкуренты) и у Китая. То есть у тех стран, которые добывают руду, похожую на нашу. У них налоговые отчисления ниже", - заявила Данкова.