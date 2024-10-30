Это мероприятие необходимо нужно отложить, чтобы не потерять конкурентоспособность, отмечает она.

Экологические платежи, которые будет платить Украина в связи с имплементацией европейского законодательства и внедрением механизма регулирования выбросов углерода (СВАМ), будут стимулировать ответственность за воздействие на окружающую среду и предотвращать климатические риски. Но сейчас Украина не имеет возможности модернизировать свое производство в соответствии с европейскими нормами, поэтому введение этого налога надо отсрочить, чтобы не потерять конкурентоспособность на мировом рынке. Об этом рассказала финансовый директор Метинвеста Юлия Данкова на XXII Ежегодном форуме финансовых директоров Украины.

Она высказала мнение, что Украине, вместо введения дополнительного регулирования к существующим налогам, нужно создать новый налог, аналогичный европейскому. Но его введение должно быть постепенным, поскольку стимулирование экологического поведения требует больших инвестиций.

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Она напомнила, что металлургические предприятия в Европе получили миллиарды евро государственной поддержки на переоборудование.

"К сожалению, во время войны Евросоюз или МВФ таких инвестиций в экологические программы делать не будет, поэтому и внедрение СВАМ также надо отсрочить на государственном уровне. Если же экологические налоги введут без грантов и инвестиций, это будет еще один минус для конкурентоспособности Украины на мировом рынке", - сказала она.

Напомним, ранее издание Politico заявило: Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину CBAM, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас - полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.

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