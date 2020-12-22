Стоимость первого комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива составляет около 2 млрд грн.

Энергоатом завершил строительство в Чернобыльской зоне отчуждения первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Читайте такжеЭнергоатом выступит заказчиком строительства подъездного пути к Централизованному хранилищу отработанного ядерного топливаТуда будет доставляться отработанное ядерное топливо с трех украинских атомных электростанций - Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской — и будет храниться там в течение следующих 100 лет. Об этом сообщила пресс-служба «Энергоатома» и рассказала о сроках реализации проекта и его финансировании.

Так, стоимость первого комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива составляет около 2 млрд грн. Общая стоимость всего проекта (он будет состоять из 15 пусковых комплексов) составит приблизительно 37 млрд грн.

Планируется, что проект завершат до 2040 года. Профинансировано строительство ЦХОЯТ кредитными средствами Bank of America Merill Lynch и собственными средствами Энергоатома.

Сейчас построены все строительные конструкции и инфраструктура по приемке и хранению ОЯТ, а также сама площадка, на которой будут располагаться контейнеры с отработанным топливом.

«Полноценная работа первого пускового комплекса стартует в мае 2021 года – после завершения строительства 43-километрового железнодорожного пути, который ведет к хранилищу и который соединит его с железнодорожной сетью Украины», - говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН