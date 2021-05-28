Начиная с мая, каждый клиент сети АЗК ОККО может узнать, какую сумму налогов он платит, покупая топливо. Теперь она отображается отдельной строкой в ​​фискальном чеке, который получает клиент при расчете на кассе.

Сумма налогов состоит из НДС и акцизного сбора (фиксированная сумма с каждого литра в евро) и указывается при покупке любого вида топлива. Нет разницы, оплачено топливо наличными, банковской карточкой или баллами Fishka - налоги в полной мере уплачиваются с каждого литра.

«Сеть ОККО работает прозрачно, добросовестно платит все налоги в государственный и местные бюджеты. Мы хотим, чтобы украинские водители понимали: заправляясь на честных заправках, они приобщаются к развитию страны. Ведь за счет этих средств финансируется ремонт дорог, строительство школ, развивается медицина, армия и многое другое. И это очень серьезные суммы. Только задумайтесь, в цене одного литра бензина около 35% - это налоги», - говорит маркетинг-директор ОККО Васыль Дмытрив.

В 2020 году сеть ОККО заплатила в бюджеты всех уровней 4,7 миллиарда гривен налогов. Эта сумма эквивалентна стоимости текущего ремонта более 430 километров автомобильных дорог или капитального ремонта почти 200 километров дорог*.

*В ценах 2020 года.

Справка:

Сеть АЗК ОККО («Концерн Галнафтогаз») входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, которая насчитывает 413 автозаправочных комплексов. В структуре компании действует также крупнейшая сеть заведений питания в дороге, работающих под брендами Hot café, A la minute, Pasta Mia и Meiwei. Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов большим и малым оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива, хранения и транспортировки нефтепродуктов. В сети ОККО действует 10 собственных нефтебаз, 1 ГНС, Херсонский нефтеперевалочный комплекс, 19 стационарных и мобильных лабораторий контроля качества нефтепродуктов.

Акционером и институциональным инвестором компании является Европейский банк реконструкции и развития.

Для получения дополнительной информации о компании – https://www.okko.ua/

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Автор: Григорий Бондарь