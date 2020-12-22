Во время визита на ЦХОЯТ журналисты убедились в полной готовности объекта к принятию на хранение отработанного ядерного топлива с украинских АЭС.

22 декабря при участии руководства НАЭК «Энергоатом», представителей компании Holtec International (США), других компаний, которые участвовали в реализации проекта, а также при участии представителей СМИ состоялось открытие первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

В условиях пандемии COVID-19 руководство Энергоатома решило ограничить мероприятия по случаю завершения строительства первой очереди ЦХОЯТ ознакомительной экскурсией на площадку хранилища для представителей средств массовой информации. Цель мероприятия - проинформировать украинскую общественность о соответствии нового объекта атомной энергетики высшим отечественным и мировым требованиям ядерной и радиационной безопасности.

Во время визита на ЦХОЯТ журналисты убедились в полной готовности объекта к принятию на хранение отработанного ядерного топлива с украинских АЭС.

Сейчас на ЦХОЯТ завершено сооружение всех строительных конструкций и инфраструктуры по приемке и хранению отработанного ядерного топлива, а также самой площадки, на которой будут расположены контейнеры с отработанным топливом. Начались пусконаладка и испытания оборудования, поставленного компанией Holtec. Эксплуатация первого пускового комплекса стартует в мае 2021 года – после завершения строительства 43-километрового железнодорожного пути к хранилищу, который соединит его с железнодорожной сетью Украины. Еще 14 пусковых комплексов ЦХОЯТ достроят к 2040 году – параллельно с заполнением площадки хранилища контейнерами с ОЯТ.

В течение следующих 100 лет на ЦХОЯТ будет храниться отработанное ядерное топливо из трех украинских атомных электростанций – Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской. (Запорожская АЭС имеет собственное пристанционное хранилище отработанного ядерного топлива).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН