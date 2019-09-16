Чтобы вовремя начать отопительный сезон, АГУ предлагает заложить в бюджет 19 миллиардов гривень – Кличко

Основным препятствием для своевременного начала отопительного сезона является постоянная задолженность предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ.

Ассоциация городов Украины обратилась к профильным комитетам Верховной Рады и центральных органов исполнительной власти с предложением предусмотреть в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год 19 млрд грн. на погашение предприятиям теплокоммунэнерго и водного коммунального хозяйства задолженности по разнице в тарифах.

Соответствующее решение приняло правление Ассоциации на своем заседании.

“Подготовка к отопительному сезону 2019-2020 года в очередной раз демонстрирует хронические проблемы предприятий тепло - и водоснабжения, которые не решаются десятилетиями. Основным препятствием для своевременного начала отопительного сезона является постоянная задолженность предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ. По информации НАК «Нафтогаз Украины» на 4 сентября 2019 года, задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составила 39,4 миллиарда гривень. В том числе, за 2019 год – 12,6 миллиарда, - сказал Кличко. - В то же время, задолженность населения за услуги отопления и горячего водоснабжения составила на 1 августа 2019 года 15,2 миллиарда гривень, за услуги централизованного снабжения холодной воды и водоотведения – 4 миллиарда. А общая задолженность государства по разнице в тарифах перед предприятиями теплоснабжения составила около 19 миллиарда гривень”, - добавил он.

По словам председателя АГУ, на подготовку к отопительному сезону в стране нужно потратить из разных источников около 13 миллиарда гривень. Указанные средства необходимы для комплексной подготовки свыше 154 тысяч домов, более 40 тысяч объектов социально-культурного назначения и 20 тысяч котельных.

“Понятно, что у предприятий тепло - и водоснабжения средств в необходимых объемах нет. Поэтому, как и в прошлые годы, такая подготовка осуществляется также за счет средств местных бюджетов. К сожалению, переложение из Госбюджета на органы местного самоуправления дополнительных финансовых обременений значительно ограничило возможности предоставления такой помощи. А для сел, поселков и городов, где отсутствует централизованное снабжение тепловой энергии, проблемой остается требование обязательного обустройства средствами дистанционной передачи данных с узлов коммерческого учета природного газа”, - добавил Виталий Кличко.

Среди других важных предложений АГУ к профильным комитетам Верховной Рады Украины и центральных органов исполнительной власти правление Ассоциации в частности определило:

- внесение изменений в Закон Украины «О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг», предусмотрев возможность и основания возникновения разницы в тарифах;

- поддержка регистрации и принятие законопроекта, который определит механизм списания начисленных энергопоставщиками штрафных санкций за использованный природный газ и электроэнергию за 2016-2019 годы;

- поддержать регистрацию и принятие законопроекта, который урегулирует проблемные вопросы Закона Украины «О жилищно-коммунальные услуги»;

- поддержать внесение изменений в Закон Украины «О передаче объектов государственной и коммунальной собственности», которыми упростить механизм передачи коммунальной собственности государственных ТЭЦ.