Завышали цены на газ в баллонах для населения: АМКУ оштрафовал "Харьковрегионгаз" на 3 миллиона

Единоличным собственником "Харьковрегионгаз"является "Харьковгаз", входящий в структуру бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал единственное в Харьковской области предприятие, имеющее разрешение на заправку газовых баллонов, - "Харьковрегионгаз" на 3 миллиона гривень за завышенные цены на газ в баллонах для населения, сообщает ведомство.

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По результатам рассмотрения дела временная административная коллегия АМКУ установила, что предприятие в течение декабря 2015 года, 2016-2018 годов, занимая монопольное положение на соответствующем рынке, включало завышенные эксплуатационные расходы в цену реализации сжиженного газа, который реализовывался населению Харьковской области.

В АМКУ отметили, что указанные действия общества привели к установлению завышенных цен реализации 1 баллона сжиженного газа, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на соответствующем рынке.

"За указанное нарушение на ООО "Харьковрегионгаз" наложен штраф в размере 3 миллиона гривень и обязательство прекратить нарушение", - сказано в сообщении.

Согласно данным Единого государственного реестра физических и юридических лиц, единоличным собственником "Харьковрегионгаз" является газораспределяющая компания "Харьковгаз", входящая в структуру "Региональной газовой компании" бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Справка УНИАН, ООО "Харьковрегионгаз" - предприятие, контролирующее сеть автогазозаправочных пунктов в Харьковской области (более 20 объектов реализации с общим годовым показателем более 6 тысяч тонн), предметом деятельности которого является оптовая и розничная торговля сжиженным газом.

Кроме того, предприятие единственное в Харьковской области, которое имеет необходимую разрешительную документацию на заправку, ремонт и техническое освидетельствование газовых баллонов и соответствующую производственную базу.