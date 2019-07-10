Падение цены на электроэнергию ТЭС до 25% после запуска рынка было прогнозируемым и оно продолжится - Кшиштоф Рогульски

Эксперт отметил, что опыт введения реформы энергорынка в других странах свидетельствует, что цены на электроэнергию для юридических лиц продолжали снижаться после запуска рынка.

Снижение цены на электроэнергию ТЭС до 25% после запуска нового рынка электроэнергии было прогнозируемым. В дальнейшем цены на электроэнергию продолжат падение.

Об этом заявил польский консультант по вопросам функционирования энергорынка Украины Кшиштоф Рогульски в интервью «Главкому».

«Мы со своими консультантами просчитывали цену и постоянно говорили, что она стопроцентно рухнет на рынке «на сутки вперед», ведь в Украине есть профицит электроэнергии - он составляет 36%. Мы знали, что изначально цена упадет, а потом будет колебаться вверх-вниз», - рассказал Кшиштоф Рогульски.

Он также отметил, что опыт внедрения реформы энергорынка в других странах показывает, что цены на электроэнергию для юридических лиц продолжали снижаться после запуска рынка, так как на рынке прямых контрактов была очень жесткая конкуренция. По его мнению, в Украине ситуация будет развиваться по такому же сценарию, и цена на электроэнергию будет и в дальнейшем снижаться.

«В европейских странах за 16 лет после запуска рынка прямых контрактов цена для клиентов на оптовом рынке упала на 46% - падение продолжалось до тех пор, пока на рынке был профицит электроэнергии, то есть, ее производили больше, чем требовали покупатели. В Украине аналогичная ситуация», - сообщил Рогульски.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины «О рынке электрической энергии». Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.