Новый глава МИД Британии хотел добиться расположения китайцев, но оконфузился и попал в скандал

Главный британский дипломат хотел подняться в глазах китайцев, упомянув о своей жене-китаянке, но почему-то назвал ее японкой.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, находясь с визитом в Китае, допустил нелепую оговорку. Пресса обрушилась на него с осуждением.

Как передает Би-би-си, Хант хотел добиться расположения принимающей стороны и напомнить, что его жена - китаянка. Но вместо этого назвал ее японкой. Присутствующие засмеялись, а Хант быстро поправился. Но допущенный ляп попал в заголовки, и сам министр говорит, что допустил ужасную ошибку.

Люсия Гуо родилась в городе Сиань в центральном Китае. Она познакомилась с Хантом в 2008 году, когда работала в Уорикском университете. У супругов трое детей.

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Реплика Ханта, произнесенная на встрече с китайским министром иностранных дел, звучала так: "Моя жена - японка… моя жена - китаянка! Какая ужасная ошибка".

"Моя жена - китаянка, и мои дети - наполовину китайцы, их бабушки и дедушки - китайцы из Сианя, у них много родственников по всему Китаю", - немедленно добавил британский министр.

Отношения между двумя странами складываются неважно на протяжении десятилетий. Они дважды воевали друг с другом и до сих пор продолжают спорить вокруг принадлежности территорий в Восточно-Китайском море.

Многие китайцы старшего поколения доныне неохотно покупают японские товары, обвиняя страну в стремлении приуменьшить размах зверств японских военных.

В 2012 году по Китаю проктилась волна антияпонских демонстраций ввиду обострения ситуации вокруг спорных островов.

Хант знает японский язык и провел в этой стране два года, преподавая английский.

Как сообщал УНИАН, ранее разразился скандал из-за комикса о "Пенисхане" - Чингисхане с пенисом на лбу.