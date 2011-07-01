"ПроФФесионализм" суда над Тимошенко, или Сумерки здравого смысла

Выдающийся политический эксперт всех времен и народов Шарль-Морис Талейран утверждал, что самый большой ужас у любой власти вызывает смех в ее адрес. Мол, с большими или меньшими основаниями рассчитывать на успех может власть авторитарная, тираническая, деспотическая, апатичная и даже «никакая», но если она смешна, если над ее «эпической» жизнедеятельностью и «эпохальными» решениями откровенно насмехается рядовой гражданин, то дела таких властьимущих плохи, а общество имеет все шансы вскоре провести ротацию властной вертикали с поправкой на саркастические насмешки.

А судьи кто?

В параноидальных намерениях во что бы то ни стало «закрыть» Юлию Тимошенко нынешняя власть уже настолько переборщила, что даже ее откровенные сторнники и последовательные апологеты дистанционируются от комментариев на эту тему. Чего стоит хоть бы карикатурная фигура судьи, чьи регулярные потирания кончика носа могут многое прояснить не только специалистам физиогномии, но и незнакомым с этой поучительной отраслью знаний.

Допускаю, что именно эта «проФФессиональное качество» оказывалось решающим при переводе Родиона Киреева несколько недель назад специальным указом в Печерский суд. Хотелось бы думать иначе, но на пути встает элементарная логика: если человек работает судьей всего 2 года, то его квалификационного уровня явно недостаточно для спецуказов, а тем более - для слушания дел подобного калибра.

Не удивительно, что такой «специалист» уже умудрился наломать дров даже там, где для этого были минимальные возможности. Речь идет об отказе Печерского райсуда удовлетворить ходатайство Тимошенко об отводе судьи. Старшекурсники юридических факультетов в один голос озвучат аксиому, что такая процедура называется «судовою ухвалою», а Киреев отрекомендовал ее «постановою». Это примерно как автомобилисту обозвать карбюратор радиатором.

Если учесть, во-первых, практически неограниченные кадровые ресурсы нынешней власти в области ведения судебных дел, во-вторых, категорический отказ выполнять роль судьи в этом фантасмагорическом действе более квалифицированных кадров, чем Киреев, то в тандеме эти два факта объясняют очень многое. Включая то, что судья-докладчик был назначен не автоматической системой распределения дел, а решением председателя Печерского суда.

С этой магистральной линией также полностью согласуется отклонение еще одного ходатайства Юлии Тимошенко - о суде присяжных. Вполне прогнозируемо Киреев решил не обременять себя аргументацией о мотивах принятого решения. Возможно потому, что ему неизвестны мотивы тех, кто в действительности принимал это решение, а может потому, что абсурд объяснению не подлежит, ведь даже министр юстиции Лавринович признал: согласно действующей Конституции в Украине есть возможность для существования суда присяжных.

Ящик Пандорры

В судилище над Тимошенко так много красноречивых процедурных моментов и знаково-символических подсказок, что анализ дела по существу вообще неуместен. Содержательный «разбор полетов» можно оправдать разве что резонами, выходящими за пределы судебного действа. Поскольку же новейшая история Украины не заканчивается (к счастью!) в стенах Печерского суда, то попутное рассмотрение сути дела является оправданным, необходимым, а во многих аспектах даже неожиданно эвристическим.

Итак, главный грех, который инкриминируют Тимошенко, это причинение заключенными газовыми соглашениями с Россией убытков Украине на сумму 1,5 миллиарда гривен. Такое обвинение предусматривает два возможных причинно-следственных объяснения: первое - коррупционное, второе - недостаточный профессиональный уровень, халатность, безответственность и т.п.

Поскольку довести личную выгоду Тимошенко можно лишь на основании свидетельств высокопоставленных должностных лиц России, а ни одного из них нет в перечне свидетелей, то это намекает на признание отсутствия коррупционной составляющей в действиях Тимошенко в должности премьер-министра.

А вообще это было бы прикольно: вызывает Печерский суд Путина дать показания о вероятных «откатах» для Тимошенко за так же вероятно завышенную цену на российский газ. Путин более чем вероятно отказывается участвовать в этом театре абсурда, и тогда, как пообещала представитель государственного обвинения в суде Лилия Фролова, к нему применяют... силовой привод.

Ей-богу, ради такого мгновения стоит жить! Гарантирую: каждый билет на это зрелище разойдется по цене «мерседеса». Если же прекратить телетрансляции, то можно поднять планку до уровня «ламборджини». На этом фоне прибыли от сделок вокруг Евро-2012 мгновенно потускнеют.

Второе направление газовых обвинений против Тимошенко - халатность, которая якобы привела к значительным убыткам. Бесперспективность таких упреков еще очевиднее, чем в случае с коррупционной версией, потому что для доказательства своей правоты власти нужно заключить более выгодное, чем в случае с Тимошенко, газовое соглашение с Россией. Причем, сделать это не в обмен на сдачу газотранспортной системы, Севастополя, Крыма или еще какой-то «Кемской волости».

За полтора года безраздельного господства «проФФесионалы» не смогли заключить соглашение, которое хотя бы на несколько центов оказалось лучше варианта Тимошенко, - и это учитывая русофильское усердие, отчасти переходящее в то, что на языке северо-восточных соседей именуется «приторной суетностью угоднической».

Наконец, если уровень личных отношений не позволяет выйти на «справедливую» цену за российский газ, то не следует впадать в отчаяние - стоит обратиться в международный арбитраж. Но власть почему-то пренебрегает и этой возможностью. Не потому, что ли она понимает бесперспективность, которую руководство России на днях популярно растолковало: Украина имеет типовой контракт, обсчитанный по универсальной формуле; исключение составляют лишь страны, с которыми Россия воплощает в жизнь стратегические проекты экономического и политического свойства. Tertium non datur - третьего не дано.

В завершение немного эвристики. Что такое причинение убытков государству и по каким критериям их следует определять? По большому счету, каждое неидеальное решение представителя власти наносит ущерб государству. Принять же оптимальное решение в случае нескольких альтернатив, большинство из которых не поддаются заведомой верификации, практически невозможно. Это означает, что практически каждого чиновника, который завизировал хотя бы один документ, можно привлечь к уголовной ответственности с этим обвинением. Ну, чем вам не ящик Пандорры?

Очевидно, определить эффективность действий представителя власти может лишь на основании совокупной оценки убытков и пользы. Согласен, эта процедура непростая. Но в случае с Тимошенко как раз можно попробовать посчитать. Скажем, одна цифра известна точно: за «Криворожсталь» возвращено в госбюджет 24 миллиарда 800 миллионов гривен. Теперь, какие убытки нанесены ею? Пока судом не доказана ни одна копейка. Следовательно, одной этой цифрой она уже перекрыла все возможные и невозможные убытки своего пребывания на должности премьера.

Также не возьму в толк: зачем ситуацию с ущербом власть загоняет в такие казуистические дебри? Ведь проблема лежит на поверхности: куда испарилась государственная собственность, которая по разным оценкам составляла от 150 до 250 миллиардов долларов? Остальные - от лукавого.

Зореслав Самчук, заместитель директора Международного института гуманитарних технологий