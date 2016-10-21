Адский образ, а вместо зрачков - истребители: The Economist разместил на обложке изображение Путина (фото)

На обложке также написано слово "Путинизм", а в самой статье речь идет о критике режима нынешнего главы Кремля.

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Также журналисты отмечают, что за время правления Путина российская экономика сильно пострадала.

Издание также отметило, что агрессия главы Кремля на внешних фронтах – это не что иное, как компенсация внутренних проблем страны.