Путин поздравил нового главу внешней разведки с "возвращением домой" и потребовал от него "креатива"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал, представляя Нарышкина личному составу СВР.

"Уважаемые коллеги, сегодня официально представляю вам нового директора службы – Сергея Евгеньевича Нарышкина. Вы все знаете, что он хорошо проявил себя и в разведке, когда там работал, и в политике, – в этом смысле Сергей Евгеньевич возвращается домой», - сказал Путин.

«На протяжении многих лет он работал в правительстве Российской Федерации, возглавлял администрацию президента России, ну а в самое последнее время, все хорошо знают об этом, – Государственную думу России, и всегда отличался высоким профессионализмом, ответственностью и серьёзным подходом к любому порученному делу", - добавил Путин.

По его словам, Нарышкин должен работать эффективно и выводить работу службы на ещё более высокий уровень.

Путин заявил, что сегодня "ситуация в мире предъявляет к качеству и эффективности работы СВР особые требования: нужно уметь действовать на опережение, использовать нестандартные, нешаблонные решения". "Как и прежде, важно выявлять и анализировать весь спектр внешних угроз для страны, определять ключевые стратегические тенденции развития международной ситуации, вносить вклад в укрепление экономического, технологического и оборонного потенциала России", - добавил он.

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"И конечно, под особым контролем должна оставаться безопасность наших граждан за рубежом, особенно в таких регионах как Ближний Восток, Африка, а также в отдельных странах Центральной Азии", - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Путин заявил о решении назначить главу Госдумы шестого созыва Нарышкина руководителем Службы внешней разведки. Действующий глава СВР Михаил Фрадков станет главой совета директоров «Российских железных дорог».