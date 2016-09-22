Путин назначил экс-спикера Госдумы Нарышкина главой Службы внешней разведки

Как передает РБК, Путин сделал предложение в ходе встречи с Нарышкиным и действующим главой СВР Михаилом Фрадковым.

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Нарышкин сказал президенту, что расценивает его предложение «как поручение главы государства».

Накануне Нарышкин был избран в Госдуму седьмого созыва по одномандатному округу №112 «Ленинградская область - Кингисеппский», а также по федеральному списку «Единой России».​ От мандата отказался в связи с новым назначением.

Ранее СМИ сообщили, что первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин будет выдвинут на пост спикера Госдумы 24 сентября на совместном заседании генсовета и высшего совета партии «Единая Россия».