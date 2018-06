Немецкий журнал Cicero назвал Путина человеком года - СМИ

Об этом говорится в сообщении издания на странице в интернете, передает Европейская правда.

Сообщается, что на обложке нового январского номера журнала появится портрет Путина, который выполнен в подражание великому испанскому сюрреалисту Сальвадору Дали.

Название номера будет такое - "Игрок. Как Владимир Путин стал самым важным человеком в мире".

Решение редакции Cicero главный редактор издания Кристоф Швеннике обосновал следующим образом: "нельзя не признать, что Путин, сочетая беспринципность и изворотливость, сумел стать ключевой фигурой в мировой политике. Без России никак не обойтись - это доказали переговоры относительно атомной программы Ирана, это становится очевидным и в сирийской войне, и на венских переговорах о политическом решении сирийского конфликта. Путина не обязательно любить. Но с ним надо считаться. Больше, чем когда-либо".

Отметим, что издание Cicero было основано в 2004 году немецким издателем и публицистом Вольфрамом Веймером. Этот немецкий "журнал политической культуры" издается раз в месяц.

Издатель задумал проект как немецкий аналог The New Yorker и The Atlantic. Cicero смог завоевать популярность, на сегодня его тираж составляет более 83 тыс.