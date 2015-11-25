В Тунисе объявлено чрезвычайное положение после нападения на автобус президентской охраны
03:09, 25 ноября 2015Мир
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Президент Туниса объявил чрезвычайное положение в стране и комендантский час в столице.
REUTERS
Это произошло во вторник, 24 ноября, после совершения взрыва в автобусе президентской охраны, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, передает Радио Свобода.
Президент Туниса Беджи Каид Ессебси заявил, что страна находится в состоянии «войны против терроризма» и призвал международное сообщество кооперироваться в борьбе с экстремизмом.
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Отмечается, что Ессебси не было в автобусе во время нападения.
В Тунисе на месяц ввели чрезвычайное положение
Как сообщал УНИАН, в столице Туниса, городе Тунис, неизвестные взорвали автобус президентской охраны. Источники BBC сообщают о 12 жертвах взрыва.
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