В Тунисе объявлено чрезвычайное положение после нападения на автобус президентской охраны

Это произошло во вторник, 24 ноября, после совершения взрыва в автобусе президентской охраны, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, передает Радио Свобода.

Президент Туниса Беджи Каид Ессебси заявил, что страна находится в состоянии «войны против терроризма» и призвал международное сообщество кооперироваться в борьбе с экстремизмом.

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Отмечается, что Ессебси не было в автобусе во время нападения.

Как сообщал УНИАН, в столице Туниса, городе Тунис, неизвестные взорвали автобус президентской охраны. Источники BBC сообщают о 12 жертвах взрыва.