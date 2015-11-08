Власть Сьерра-Леоне заявляет, что эпидемия Эбола остановлена.

Как передает "5-й канал" со ссылкой на Associated Press, основанием утверждать, что эпидемии больше нет, для власти Сьерра-Леоне - страны, которая больше всех пострадала от этого вируса, стало то, что за последние 42 дня не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания.

Отмечается, что в начале сентября о преодолении эпидемии Эбола заявила Либерия. И до сих пор борется с вирусом Гвинея.

Вирус Эбола унес жизни почти 11,5 тыс. человек в трех африканских государствах, 28,5 тыс. заразились, но выжили.

Состояние эпидемии в Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее объявили в марте 2014 года.