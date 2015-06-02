ООН необходимо почти $200 млн, чтобы покончить с Эболой до конца года

Об этом заявил спецпредставитель генерального секретаря ООН по борьбе с вирусом Эбола Дэвид Набарро, сообщает РИА Новости.

”Зависит от дальнейшего развития лихорадки, но основываясь на нынешних оценках ее развития, нам необходимо 150-200 миллионов долларов. Это позволит ВОЗ и другим организациям завершить работу”, — заявил Набарро.

«Деньги необходимо для того, чтобы положить конец лихорадке до конца года”, — отметил спецпредставитель генерального секретаря ООН. Он также заявил, что ”мы обращаемся с просьбой мобилизировать последние необходимые средства”.

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Как сообщал УНИАН, всего с начала эпидемии в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне от болезни скончались 11 тыс. 117 человек, 26 тыс. 885 - заразились. В Либерии число жертв составляет 4 тыс. 806 человек, инфицированных - 10 тыс. 666. В Сьерра-Леоне скончавшихся меньше - 3 тыс. 906, но заразившихся вирусом больше, чем в какой-либо другой стране - 12 тыс. 593 человека. В Гвинее инфицированных и умерших существенно меньше, чем в этих двух государствах, - 3 тыс. 626 и 2 тыс. 405 соответственно.

Случаи заболевания зафиксированы также в Мали, Нигерии, Сенегале, Испании, Великобритании и США. Тем не менее, в большинстве этих стран число инфицированных не превышает 10 человек. Исключение составляет Нигерия, где заразились 20 человек и восемь погибли.